Atletica | 10ª tappa della Diamond League | Tamberi pronto a dar battaglia

(Di giovedì 19 luglio 2018) Gianmarcoe Libania Grenot si apprestano a partecipare alla decimaIaafGianmarcoe Libania Grenot sono gli azzurri attesi a Montecarlo nella decimaIaaf, venerdì 20 luglio allo stadio Louis II, cuore del Principato di Monaco. Il campione europeo di salto in alto torna sulla pedana che due anni fa, il 15 luglio del 2016, lo portò nel giro di pochi minuti dalla gioia per il record italiano di 2,39 all’infortunio e si presenta con un primato stagionale di 2,26. Anche la ‘panterita’, due volte oro continentale dei 400 metri, ha già gareggiato al Meeting Herculis (nel 2015 sesta in 51.07), mentre quest’anno finora ha corso in 51.32 per la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo. In poco meno di due ore sarà condensata una piccola Olimpiade. Grandi sfide in ogni settore: sprint con ...