Assia | una rider al Mise

NOTA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LUIGIA INGRAssia : Non si può impegnare una considerevole somma per il cartellone degli spettacoli teatrali solamente per l'inverno, cartellone che ancora quest'anno ha purtroppo registrato una plateale assenza di ...

SI INOLTRA LA NOTA PERVENUTA DALLA CONSIGLIERA COMUNALE LUIGI INGRAssia : La sottoscritta LUIGIa INGRASSIA, CONSIGLIERA COMUNALE di Marsala, dopo aver preso visione dell'avviso pubblico-bando per l'affidamento e la gestione dell'impianto sportivo Palasport di Marsala, ...

Mondiali Russia 2018 – Su i bicchieri e giù i pensieri - il ct di Panama promette : “se pAssiamo - bevo una bottiglia di vodka tutta d’un fiato” : Il commissario tecnico di Panama ha promesso che, in caso di passaggio del turno, berrà una bottiglia intera di vodka tutta d’un fiato Una promessa è una promessa, ma difficilmente il commissario tecnico di Panama potrà rispettarla. Hernan Dario Gomez, in arte ‘El Bolillo’, guida la Nazionale centro-americana nel suo primo Mondiale della storia, un’occasione per sognare in grande e, perché no, spingersi addirittura ...

Belgio-Panama - Gomez : 'Se pAssiamo il girone - bevo una bottiglia di vodka tutta d'un fiato' : "Cosa saresti disposto a fare se…". Una domanda rivolta a tanti tifosi, in caso di impresa delle rispettive squadre. Ma se la risposta all'interrogativo è: "Butto giù una bottiglia di vodka tutta di ...

Russia 2018 - la promessa kamikaze del ct di Panama : 'Se pAssiamo il turno - bevo una bottiglia di vodka d'un fiato' : Le aspettative per la nazionale di Panama a Russia 2018 dovrebbero già essere soddisfatte con la sola partecipazione ai Mondiali. Certo sognare non costa niente e il ct Hernan Dario Gomez, detto El ...

Una galAssia in blu per Hubble : IC 4870 protagonista dell’ultimo scatto del telescopio NASA-ESA : Ampie e intense pennellate di blu che spiccano sul chiarore delle stelle e assomigliano ad un sistema di laghi dalla forma irregolare. È questo il tratto saliente con cui IC 4870, galassia situata a circa 28 milioni di anni luce dalla Terra, si è mostrata all’obiettivo di Hubble. Lo storico telescopio NASA-ESA, che prosegue imperterrito la sua attività fotografica dopo oltre 28 anni a spasso per il cosmo, ha ritratto IC 4870 con lo ...

"Una riforma fiscale non si fa dicendo abbAssiamo tutte le tasse e poi vediamo l'effetto che fa" : "Una riforma fiscale non si fa dicendo 'abbassiamo tutte le tasse e poi vediamo l'effetto che fa'". Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel corso del suo intervento a "Repubblica della idee", a Bologna, rispondendo a una serie di domande legate alla questione "flat tax" prevista dal contratto di governo del nuovo Esecutivo. "Una riforma fiscale è complessa - ha detto Visco - serve prima un'analisi a tutto campo del ...