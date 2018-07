Toninelli | “Alitalia tornerà compagnia di bandiera | il 51% sarà in capo all’Italia” 

lastampa

(Di mercoledì 18 luglio 2018) «L’italianità è un punto fondamentale nel futuro» di Alitalia, ora che emergono «i danni straordinari» compiuti dai manager in passato. Il ministro delle Infrastrutture Danilotraccia una rotta chiara per il futuro dellabasata alla Magliana. «Torneremo a farla diventaredi- dice-, con il 51% in ...