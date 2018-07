Piazza Affari | Juventus sale verso 0 | 8692 Euro

Piazza Affari : luce verde per CNH Industrial : Protagonista il leader globale nel settore dei capital goods , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,26%. La tendenza ad una settimana del produttore di macchine movimento terra è più ...

Piazza Affari : risultato positivo per Biesse : Bene la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , con un rialzo dell'1,83%. Il trend di Biesse mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa ...

Piazza Affari : brusca correzione per Grifal : Affonda sul mercato Grifal , che soffre con un calo del 2,46%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Grifal , ...

Mondo TV continua il rally a Piazza Affari : Teleborsa, - Seduta decisamente positiva per Mondo Tv, che tratta in rialzo del 7,21% dopo la performance a doppia cifra registrata nella seduta di ieri, premiata dal mercato per le stime del primo ...

A Piazza Affari corre STMicroelectronics : Protagonista l' azienda italo-francese di semiconduttori , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,67%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics ...

Mercati : atteso avvio positivo per Borse europee e Piazza Affari : Si preannuncia un avvio positivo per i principali indici europei, dopo la chiusura in rialzo di Wall Street e della Borsa di Tokyo. A sostenere i listini Usa le dichiarazioni del presidente della Fed, ...

Piazza Affari apre in rialzo - Ftse Mib +0 - 37% a 22.055 punti : Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,37% a 22.055 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche le altre principali Borse europee: Parigi ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (18 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari punta ancora a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 04:46:00 GMT)

Piazza Affari chiude in positivo trainata da Mediaset : (Alliance News) Piazza Affari chiude in positivo la seconda seduta di settimana, con Mediaset in vetta al principale indice. Sul fronte internazionale, è stata una giornata importante per la firma...

Piazza Affari accelera nel finale con Powell - forti acquisti sul settore torri. FTSE MIB +0 - 71% : *Mondo TV, +15,14%, *accelera al rialzo grazie alle stime sull'andamento degli Affari nel primo semestre 2018. Oggi il cda si è riunito al fine di ricevere un aggiornamento da parte dell'a.d. Matteo ...

Piazza Affari accelera nel finale con Powell - forti acquisti sul settore torri. FTSE MIB +0 - 71% : Le scelte di politica monetaria dovranno dunque riflettere un'economia in rafforzamento e l'aumento dei tassi non dovrà essere troppo repentino per non indebolire la crescita, ha poi aggiunto Powell. ...