Mattarella | accoglienza irrinunciabile

Sergio Mattarella : "L'accoglienza è un valore irrinunciabile" : 'L' accoglienza , la generosità e il confronto tra donne e uomini di culture, etnie e confessioni diverse costituiscono valori irrinunciabili, poiché solo coltivando il dialogo con l'altro siamo in ...

Mattarella : accoglienza e generosità sono valori irrinunciabili : Roma, 18 lug., askanews, - 'L'accoglienza, la generosità e il confronto tra donne e uomini di culture, etnie e confessioni diverse costituiscono valori irrinunciabili, poiché solo coltivando il ...

Mattarella : accoglienza e confronto tra culture valori irrinunciabili : Baku, 18 lug. (AdnKronos) – “L’accoglienza, la generosità e il confronto tra donne e uomini di culture, etnie e confessioni diverse costituiscono valori irrinunciabili, poiché solo coltivando il dialogo con l”altro’ siamo in grado di ampliare i nostri orizzonti, comprendere le sensibilità dei diversi popoli, riconoscere e affrontare le sfide, costruire il bene comune nelle nostre società. Soltanto in questo ...

Mattarella : accoglienza e confronto tra culture valori irrinunciabili : Baku, 18 lug. (AdnKronos) – “L’accoglienza, la generosità e il confronto tra donne e uomini di culture, etnie e confessioni diverse costituiscono valori irrinunciabili, poiché solo coltivando il dialogo con l”altro’ siamo in grado di ampliare i nostri orizzonti, comprendere le sensibilità dei diversi popoli, riconoscere e affrontare le sfide, costruire il bene comune nelle nostre società. Soltanto in questo modo ...

Mattarella - accoglienza è valore irrinunciabile : "L'accoglienza, la generosità e il confronto tra donne e uomini di culture, etnie e confessioni diverse costituiscono valori irrinunciabili, poiché solo coltivando il dialogo con l'"altro" siamo in ...

Mattarella : accoglienza valore irrinunciabile : Richiamo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul valore dell'accoglienza durante la sua visita a Baku, capitale dell'Azerbaigian. "Secondo un proverbio azerbaigiano, 'una casa senza un ospite è come un mulino senz'acqua'. L'accoglienza, la generosità e il confronto tra donne e uomini di culture, etnie e confessioni diverse costituiscono valori ...

Migranti - Sergio Mattarella : “Italia contribuisce a dovere accoglienza - ma Ue non ci lasci soli” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda come l'Italia contribuisca al dovere di solidarietà e accoglienza nei confronti dei Migranti ma chiede anche all'Unione europea di "intervenire nel suo insieme, non delegando ai Paesi di primo ingresso". Il capo dello Stato sottolinea come la tragedia dei rifugiati sia sempre più attuale, ribadendo che l'Italia "si conforma alle norme internazionali".Continua a leggere

Giornata mondiale rifugiato - Mattarella : ‘Italia contribuisce a dovere accoglienza. Ue unita gestisca l’emergenza’ : “L’Italia contribuisce al dovere di solidarietà, assistenza e accoglienza nei confronti di quanti, costretti a fuggire dalle proprie terre, inseguono la speranza di un futuro migliore per sé e per i propri figli”. In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato del ruolo dell’Italia e dell’Ue nell’affrontare l’emergenza. “La comunità ...

2 giugno - Mattarella sulle migrazioni : “Collaborazione tra istituzioni garantisce legalità - accoglienza e integrazione” : “La costante e leale collaborazione fra tutte le componenti istituzionali e sociali chiamate a confrontarsi con il fenomeno delle migrazioni consente di affrontare l’individuazione di soluzioni in grado di garantire legalità, accoglienza e integrazione“. A poche ore dal giuramento del primo governo Lega-M5s e alla vigilia della festa del 2 giugno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti. E ...

Migranti - Mattarella : "Si può garantire legalità e accoglienza" : Sergio Mattarella torna a parlare dopo la nascita del nuovo governo gialloverde. Il presidente della Repubblica nel suo messaggio inviato ai prefetti per la Festa del 2 giugno, parla del nostro Paese, dell'Europa e anche dell'emergenza immigrazione. "La costante e leale collaborazione fra tutte le componenti istituzionali e sociali chiamate a confrontarsi con il fenomeno delle migrazioni consente di affrontare l"individuazione di soluzioni in ...