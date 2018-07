Fisco | Misiani | maggioranza salva per rotto della cuffia

meteoweb.eu

Roma, 18 lug. (AdnKronos) – "Oggi in commissione Bilancio sul DL fatturazione elettronica lasi èta per il, grazie al voto favorevole del presidente". Lo ha detto il senatore Antonio, capogruppo Pd in commissione Bilancio a Palazzo Madama commenta quanto avvenuto oggi nelle votazioni sul Dl sulla fatturazione elettronica"Un voto, quello del presidente, del tutto inusuale ma essenziale per evitare una clamorosa bocciatura del parere in commissione. Peccato per l'assenza di Leu, altrimenti saremmo riusciti comunque a mandare sotto Lega e M5S. Ci rifaremo: se il buon giorno si vede dal mattino, in commissione bilancio ne vedremo delle belle".