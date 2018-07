Champions League 2018-2019 | ecco le quattro fasce e i pericoli per le italiane

Ilaria D’Amico lascia la Serie A dopo 15 anni : per Sky seguirà la Champions League : Ilaria D’Amico lascia Sky Calcio Show, il post partita domenicale della Serie A che conduce dal 2003. Gol, commenti, interviste e moviola: un appuntamento fisso per milioni di telespettatori con la passione per il pallone. L’addio della giornalista, dopo quindici anni, sarà ufficializzato nei prossimi giorni. La notizia era già circolata nelle scorse settimane, rilanciata ieri da Dagospia che ha escluso l’addio dalla tv ...

Ilaria D’Amico sarà il volto della Champions League su Sky : Ilaria D'Amico Rivoluzione a Sky. Ilaria D’Amico, storico volto della Serie A sulla pay tv, dalla prossima stagione 2018/2019 non sarà più impegnata nel weekend di calcio ma potrà contare sulla prestigiosa vetrina della Champions League. Ci sarà probabilmente lei al timone del programma di approfondimento sulle partite dell’ex Coppa dei Campioni, che vedrà impegnate quattro squadre italiane (Juventus, Napoli, Roma e ...

Champions - avanti Malmoe e Stella Rossa. Europa League - ok i Rangers : Prima gioia per Steven Gerrard alla guida dei Glasgow Rangers. Gli scozzesi tornano infatti a festeggiare il passaggio del turno in Europa dopo la bellezza di 8 anni. Nonostante lo scialbo 0-0 in ...

Preliminari Champions League - dominio Hapoel Beer Sheva : bene anche Stella Rossa e Ludogorets : Preliminari Champions League – Si sono concluse le gare valide per i Preliminari di Champions League, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Vince e convince l’Hapoel Beer Sheva, tutto facile contro il Flora, dominio anche per il Ludogorets che domina in lungo ed in largo. Spettacolo tra TNS e Shkendija, tra andata e ritorno 4-5 il risultato finale. Non sbaglia la Stella Rossa, 2-0 contro ...

RISULTATI Champions LEAGUE/ Ritorno1^ turno preliminare : Stella Rossa e Malmoe qualificate - fuori l'Apoel! : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: si qualificano Stella Rossa, Hapoel Beer Sheva e Malmoe che superano senza problemi il primo turno preliminare, così come il Ludogorets. Eliminato l'Apoel(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 22:42:00 GMT)

Risultati Champions League/ Diretta gol live score : HJK senza problemi - beffa Valletta! (1^ turno preliminare) : Risultati Champions League: Diretta gol live score delle partite valide come ritorno del primo turno preliminare. Si torna in campo il 17 e 18 luglio 2018(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:49:00 GMT)

È iniziata la nuova Champions League : Mentre il resto d'Europa è ancora fermo, per le squadre dei campionati minori la stagione è già iniziata The post È iniziata la nuova Champions League appeared first on Il Post.

Champions League 2018-2019 - Juventus favorita? Le quote dei book-makers per le scommesse. Effetto Cristiano Ronaldo… : Effetto Cristiano Ronaldo? Sembrerebbe proprio di sì. Dal suo sbarco in Italia la richiesta del popolo Juventino a CR7 è stata chiara: “Portaci la Champions League!“. La “Coppa dalle grandi orecchie” spesso sfuggita alla formazione di Torino anche a causa delle giocate dell’asso lusitano, pensando alla Finale di Cardiff dell’anno scorso oppure al quarto di finale di questa stagione con quello splendido gol in ...

Probabili formazioni Qarabag – Olimpia Lubiana - preliminari Champions League - 18-07-2018 : Le Probabili formazioni di Qarabag-Olimpia Lubiana, preliminari Champions League, 18 Luglio 2018 E’ il match di ritorno della sfida dei preliminari di Champions League. All’andata gli azeri sono andati a vincere su un campo ostico come quello di Lubiana. Lo hanno fatto con la rete realizzata da Wilde Guerrier al 79° minuto di gioco. Ora si gioca la gara di ritorno in casa, con più possibilità di passare il turno, avendo a ...

Risultati Champions League/ Diretta gol live score : le partite di ritorno (1^ turno preliminare) : Risultati Champions League: Diretta gol live score delle partite valide come ritorno del primo turno preliminare. Si torna in campo il 17 e 18 luglio 2018(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 07:54:00 GMT)

La Juventus vincerà la Champions League con l’arrivo di Cristiano Ronaldo? C’è chi ne è (quasi) certo : La Juventus come il Machester City e più in alto di Barcellona e Real Madrid: le quote dei bookmaker danno per favorita la nuova squadra di Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo per ora ha solo presenziato alla conferenza stampa di presentazione alla Juventus e non ha tirato neanche un calcio ad un pallone, eppure le sorti dei bianconeri con lui in rosa sembrano cambiare. Le quote degli scommettitori sono quasi certe: la Juventus è tra le ...

Ronaldo : «Champions League? La Juve può raggiungerla» : Il pallone d'oro portoghese, arrivato dal Real Madrid, ha parlato durante la sua prima conferenza stampa da giocatore della Juventus. L'articolo Ronaldo: «Champions League? La Juve può raggiungerla» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mourinho : 'Che colpo Ronaldo! Vorrei sfidare l'Inter o la Juve in Champions League' : In questo momento, il campionato italiano è diventato uno dei più importanti del mondo. Ronaldo alla Juventus può cambiare anche la prospettiva di squadre come Inter, Roma, Napoli, Milan: il suo ...

Champions League FIBA - i gironi delle italiane : Sono stati sorteggiati oggi a Mies, in Svizzera, i quattro raggruppamenti in cui sono divise le 32 squadre che parteciperanno alla prossima edizione della coppa