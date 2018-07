Cade per evitare un' auto | paura per un motociclista FOTO

Cade dal tetto durante alcuni lavori - morto operaio 34enne : E' deceduto poco dopo l'intervento dei sanitari del 118 un 34enne caduto da un tetto a Cambiano. Sono stati vani i tentativi di rianimare l'uomo. L'operaio è morto nel tardo pomeriggio di martedì 17 ...

Tragedia in mare - perde l’equilibrio e Cade dalla barca : 15enne muore dilaniato dall’elica : Il ragazzo era in vacanza con la sua famiglia (americana) sulla piccola isola ionica di Paxi. Il padre è stato arrestato e poi subito rilasciato. Le indagini sul drammatico incidente però continuano per accertare le responsabilità eventuali.Continua a leggere

Cade dal materassino e finisce in acqua. Disavventura in piscina per Vittorio Sgarbi (Video) : Disavventura in piscina per Vittorio Sgarbi, che si è ritrovato immerso in acqua dopo essere caduto da un materassino gonfiabile sul quale si stava rilassando.prosegui la letturaCade dal materassino e finisce in acqua. Disavventura in piscina per Vittorio Sgarbi (Video) pubblicato su Gossipblog.it 17 luglio 2018 10:35.

Bambina Cade nella grotta della poesia - paura in Salento : operazioni di salvataggio difficili : Sono in corso in questo momento presso la grotta della poesia, nell'area archeologica di Roca Vecchia, le operazioni di salvataggio di Bambina che è precipitata nella cavità. La piccola nella caduta ...

Nuove performance al Summer ACademy Festival : Al grandioso decollo di Safest, il Summer Academy Festival iniziato ieri sulle note del potente ed universale linguaggio della danza, nella cornice della Civica Accademia d'Arte Drammatica diretta da ...

Unimol - maggiori disponibilità di posti per le professioni sanitarie per l'anno acCademico 2018/2019 : ... in considerazione delle maggiori chance che Unimol offre con i 75 posti a disposizione dei futuri infermieri, sia per coloro i quali, già laureati, guardano con interesse e attenzione al mondo ...

Caparezza e la malattia : «Mi chiedevo perché stava acCadendo tutto questo proprio a me» : Accade questo. Accade che all'improvviso per una grave patologia all'orecchio un'artista si trovi in crisi d'identità. Quanto accaduto a Caparezza prima della realizzazione del suo ultimo disco '...

Nike - attenta! Dopo Federer ti scappa anche Nadal : il contratto sta per sCadere - ma il rinnovo costerà carissimo : Il contratto di sponsorizzazione fra Nike e Rafa Nadal scadrà a fine anno e il maiorchino pretende un aumento: il bran americano sarà disposto ad accontentarlo? Brutte notizie in arrivo per Nike. Dopo l’addio di Roger Federer, passato ad Uniqlo per una cifra vicina ai 30 milioni a stagione, il brand americano potrebbe perdere anche un altro top player, Rafa Nadal. Nel 2014 il maiorchino aveva firmato un quinquennale da 50 milioni di ...

GOVERNO vs BOERI/ Il Pd Cade nella trappola del polverone permanente : Prende corpo la tesi che la "manina" accusata di aver cambiato la relazione tecnica al decreto dignità sia di BOERI. Salvini, Di Maio e Tria ne chiedono le dimissioni. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 06:00:00 GMT)CRISI DI GOVERNO?/ I dubbi di Mattarella su Conte e sulla legge di bilancio, di A. Del DucaCAOS MIGRANTI/ Giornali e Ong, il fascino del "golpe" proibito, di N. Berti

Napoli - ventunenne muore Cadendo dal quarto piano per guadagnare 35 euro : Quella che vi stiamo per descrivere è l'ennesima vicenda di cui non vorremmo mai sentire parlare perché c'è di mezzo la vita di una persona, tra l'altro anche molto giovane. Un episodio, quello avvenuto a Napoli, che rappresenta bene il momento di difficoltà che la nostra società sta vivendo in questi ultimi anni: un ragazzo di soli 21 anni, Salvatore, è morto per cercare di guadagnarsi 35 euro che i condomini di un palazzo gli avevano promesso ...

Pierluigi Diaco - il giornalista Cade in scooter per colpa di una buca : 'E' ora di protestare sul serio' : E così Pierluigi Diaco, voce di Rtl e volto tv, anche lei è finito in una buca. 'È successo stamattina, ieri ndr, al Celio con il mio scooter 50, appena uscito di casa alle 5 e 30 del mattino per ...

Tour de France - l’allarme di Nibali : “c’è tanto stress e corriamo tutti appiccicati - per Cadere basta un attimo” : Il corridore della Bahrain-Merida ha parlato dopo la sesta tappa del Tour de France, sottolineando come il pericolo di una caduta sia sempre dietro l’angolo La sesta tappa del Tour de France ha sorriso a Vincenzo Nibali, riuscito a non perdere terreno sul Mur de Bretagne. Una frazione che spaventava e non poco i corridori alla vigilia, visto il tremendo strappo dei chilometri finali. / AFP PHOTO / Marco BERTORELLO Lo Squalo dello ...

Chiaverano. Una pioggia di multe Cade sul lago Sirio Già 60 per la sosta : Dopo gli avvisi bonari è scattata la fase della tolleranza zero Il sindaco Fiorentini: 'C'è chi posteggia anche in curva'

Morto Cadendo dal tetto per 30 euro a via Duomo : indagata la proprietaria : Ci sono due indagati per la morte di Salvatore Caliano, il ragazzo di 21 anni caduto dal lucernario di un edificio di via Duomo. Si tratterebbe di due persone legate a quello stabile, tra queste ci ...