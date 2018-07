Trump e Putin | Russiagate è farsa Poi tycoon ritratta | dure critiche

Trump dice che con Putin si è impappinato : Dopo aver ricevuto critiche feroci, anche dal suo partito, ha detto che si è espresso male e che in realtà la Russia ha effettivamente interferito nelle elezioni del 2016 The post Trump dice che con Putin si è impappinato appeared first on Il Post.

Trump dice che non voleva difendere Putin - si è solo impappinato : Che avevate capito? Dopo aver ricevuto critiche feroci, anche dal suo partito, ha detto che si è espresso male e in realtà la Russia ha effettivamente interferito nelle elezioni del 2016 The post Trump dice che non voleva difendere Putin, si è solo impappinato appeared first on Il Post.