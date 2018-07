Scontro fra auto e moto a Lampedusa | muore a 51 anni Stefano Ciocca di Latina

Lecce - Scontro tra auto : Franco muore a 41 anni. In coma la moglie - feriti i figli di 10 e 8 anni : Violento scontro tra auto nei pressi di Lecce e due famiglie distrutte. In una delle due vetture viaggiava quella di Franco Calogiuri, deceduto sul colpo: la moglie Roberta è in coma e i figli di 10 e 8 anni sono ricoverati in ospedale. Stavano tornando da un matrimonio. Nell'altra macchina c'era una coppia di coniugi: per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : Scontro infuocato al Luzhniki Stadium. I croati cercano l’impresa contro i favoriti transalpini : Si alzi il sipario. Oggi, alle ore 17.00, il Luzhniki Stadium di Mosca sarà teatro della Finale dei Mondiali 2018 di calcio tra la Francia e la Croazia. Un match inaspettato alla vigilia. I francesi erano tra i candidati ad arrivare fino in fondo ma i croati certamente no, considerando anche il loro percorso accidentato nel corso delle qualificazioni. Ma la rassegna iridata ha una sorta di magia, la stessa che ha consentito a Mario Mandzukic e ...

Francia - “bandiera croata” e Scontro moto : gaffe a parata Bastiglia/ Video - gli italiani provocano Macron... : Presa Bastiglia, Macron apre la parata del 14 luglio, Video, quante gaffe: scontro fra due motociclisti, mentre i caccia della pattuglia acrobatica hanno invertito i colori della bandiera(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:54:00 GMT)

Caos treni per i lavori - Scontro fra Regione e Trenitalia : Dopo i disservizi legati ai cantieri sulla Genova-La Speiza, la Regione richiama trenitalia: «La qualità del servizio va garantita»

Tre feriti nello Scontro fra auto : Tre feriti in uno scontro fra due auto a F oiano della Chiana . E' successo alle 23 di mercoledì 11 luglio. In ospedale un uomo e una donna del posto e un uomo di Torrita di Siena. Due sono stati ...

Scontro fra auto nel vibonese : due feriti - uno grave : Vibo Valentia " È di due feriti, di cui uno grave, il bilancio dello Scontro fra due auto avvenuto stamane sulla strada provinciale per Tropea, all'altezza del bivio per Zungri, nel vibonese. Per ...

ANDREA BOCELLI - LADRI NELLA VILLA DI FORTE DEI MARMI/ Ultime notizie - Scontro fra vigilantes e rapinatori : ANDREA BOCELLI, LADRI NELLA VILLA di FORTE dei MARMI: rapina in casa, tanto spavento per il tenore e la famiglia. Le guardie private mettono in fuga i malviventi.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:15:00 GMT)

Scontro Lega-Giustizia dopo le frasi di un sottosegretario sulle toghe rosse. L'Anm : 'parole gravissime e inaccetabili' : Il sottosegretario leghista Morrone si è augurato la fine delle correnti rosse in magistratura. Poi le scuse: 'frase infelice detta a titolo personale'. Il vicepresidente Legnini chiede l'intervento ...

Scontro fra due tram : convoglio deraglia - paura e feriti nel cuore di Milano : Panico in pieno centro a Milano per uno Scontro fra due tram. Quattro persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un tram avvenuto a seguito dello Scontro con un altro tram nella centralissima ...

Probabili formazioni / Francia Argentina : lo Scontro generazionale. Quote - novità live (Mondiali 2018 ottavi) : Probabili formazioni Francia Argentina: Quote e le ultime novità sui giocatori attesi in campo a Kazan per il primo ottavo di finale dei Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:39:00 GMT)

Migranti - Consiglio Ue : Scontro Italia-Francia/ Distanza tra Conte e Macron : problema 'volontarietà' : Migranti, Consiglio Ue: scontro Italia-Francia. Distanza tra Conte e Macron dopo vertice europeo, dubbi sulla questione 'volontarietà', le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:29:00 GMT)

Migranti - accordo Ue ma è caos. Sui centri di accoglienza è Scontro fra Conte e Macron : Un accordo, ma solo sulla carta quello che arriva da Bruxelles sui Migranti. E nelle ultime ore si riaccende lo scontro Italia-Francia. «L'accoglienza riguarda i Paesi di primo...

Migranti - accordo Ue ma è caos. Sui centri di accoglienza è Scontro fra Conte e Macron : I 28 leader europei riuniti a Bruxelles hanno trovato un faticoso accordo sulle conclusioni del Consiglio Ue, inclusa l'immigrazione. Ma sull'intepretazione dell'accordo riparte lo...