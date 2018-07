Scontrino salato da Cracco | ma lo sdegno fa solo tenerezza

wired

: Cracco e lo scontrino salato: ora condividerlo su Facebook vuol dire farsi insultare - comristorazione : Cracco e lo scontrino salato: ora condividerlo su Facebook vuol dire farsi insultare - TuttOSuLinuX : Spettacoli: CRACCO, IL CONTO SALATO DI UN CLIENTE/ Il post di Selvaggia Lucarelli: ... #CRACCO #notizie #CONTO… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Se siete passati per Milano e avete fatto un giro in galleria Vittorio Emanuele II, quella che si apre in piazza Duomo e porta fino a piazza della Scala, non potete non aver notato il ristorante di Carlo. Il noto chef stellato, che ha raggiunto la celebrità grazie a trasmissioni televisive come Masterchef o Hell’s Kitchen, ha inaugurato lo scorso febbraio un locale di 5 piani che comprende un’enoteca, un laboratorio, un bar bistrot aperto sette giorni su sette, che è anche pizzeria, e un ristorante. Inutile sottolineare, per location e nome, che si tratti di uno di quei locali eleganti e raffinati, che offrono una cucina innovativa, ma attenta alle tradizioni, dove quel che conta è la qualità. E la qualità si paga. Non tutti però sembrano condividere questa massima, e dopo la pizza Margherita, accusata di essere bruttina e costare ben 16 euro (prezzo in linea con qualsiasi altra ...