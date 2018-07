Il Viminale contro la Open Arms | “Ricostruzione è fake news | smentiremo versione della

Migranti - Viminale blocca nave italiana con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera. Scontro nel governo : Tensione nel governo per 66 Migranti trasferiti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera dopo essere stati salvati in acque libiche dalla Vos Thalassa, rimorchiatore italiano...

Migranti - Viminale blocca nave italiana con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera. Scontro nel governo : Tensione nel governo per 66 Migranti trasferiti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera dopo essere stati salvati in acque libiche dalla Vos Thalassa, rimorchiatore italiano...

Migranti : scontro su Vos Thalassa - trasferiti su nave Guardia Costiera nonostante il no del Viminale : In un tweet, il ministro Toninelli precisa che i Migranti sono stati trasferiti perchè stavano mettendo a rischio la vita dell'equipaggio - Braccio di ferro sui Migranti e sui porti che possono ...

Salvini ricevuto da Mattarella : “Incontro cordiale - si è parlato di temi legati al Viminale ”. E non di magistratura : Sergio Mattarella ha ricevuto Matteo Salvini . Il presidente della Repubblica ha visto il ministro dell’Interno dopo la richiesta avanzata la scorsa settimana in seguito all’inchiesta sulla Lega. Ma nella mezz’ora di incontro si è parlato solo, almeno stando a quanto riferito dagli interessati, di temi che riguardano il Viminale: quindi immigrazione, sicurezza, terrorismo, confisca dei beni dei mafiosi e la situazione della ...

Migranti - Salvini partito per la Libia : incontro con Ashour per "imporre" la linea del Viminale : «Hotspots dell'accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza...