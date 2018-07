Diritti tv | come vedere la Serie A 2018-2019 | Sky | Mediaset e Dazn Serviranno due

oasport

(Di martedì 17 luglio 2018) Parlare di rivoluzione non è certo esagerato sul tematelevisivi per il calcio italiano, in vista dell’annata. Per la prima volta, infatti, la Lega ha venduto taliper prodotto e non per piattaforma, assegnando sette partite a giornata Sky e tre a Perform, che, sulla piattaforma, trasmetterà gli incontri della massimae tutta laB. Si stanno definendo unadi accordi commerciali che porteranno anche una ridefinizione vantaggiosa dei prezzi. Dopo l’annuncio dell’intesa trae Perform (clicca qui per leggere), che permetterà ai vecchi abbonati di Premium di usufruire dei contenuti della piattaforma citata a 9,90 euro al mese, vi sarà presto anche un’intesa tra Sky ed appunto Perform. In definitiva, Sky, per il ciclo-2021, trasmetterà le finestre del sabato alle ore 15.00 ed alle 18.00, della domenica ...