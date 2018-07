: #Casamonica,urla e bastoni contro stampa - CyberNewsH24 : #Casamonica,urla e bastoni contro stampa - TelevideoRai101 : Casamonica,urla e bastoni contro stampa -

Un gruppo di giornalisti che cercava di intervistare alcuni componenti della famiglia dei, nel quartiere della Romanina, a Roma, è stato aggredidito dai membri del Clan. In un video pubblicato da "Repubblica", alcune donne intimano più volte di andare via ai cronisti,ndo e brandendomentre altri del Clan allotanano le telecamere fino ad inseguire in una stradina un giornalista. Alta tensione alla Romanina, base dei, dopo il blitz che ha portato a 31 arresti e molti sequestri.(Di martedì 17 luglio 2018)