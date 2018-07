Sonic | tutti i migliori giochi dal 1991 a oggi

gqitalia

(Di lunedì 16 luglio 2018)è una vera e propria mascotte videoludica. Colonna portante di un’industria, insieme ad altri celebri esponenti come Super Mario (con il quale ha sempre teso a contendersi il trono sul mercato), il celebre porcospino blu di SEGA ha vissuto un’epoca d’oro soprattutto nel corso degli anni Novanta, a partire da quelin cui esordì sul panorama dei videoimponendosi prepotentemente nell’Olimpo dei franchise. In seguitoè diventato un’icona pop, presente non soltanto sulle console ma anche in versione animata con alcune serie prodotte nel corso del decennio scorso. Il 17 luglio 2018, sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, arriveràMania Plus: si tratta di una riedizione dell’ottimoMania del 2017, forte di un’edizione retail e di una serie di contenuti aggiuntivi che, per chi possiede già il ...