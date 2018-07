Russiagate | Putin a Trump | “Nessuna ingerenza russa nel voto Usa”

Faccia a faccia Trump-Putin : 'Il mondo ci sta osservando'. Dal Russiagate alla Siria tutti i nodi sul tavolo : Putin, invece, ha assistito alla finale dei Mondiali di calcio a Mosca, in cui la Francia è stata incoronata per la seconda volta campione del mondo dopo la vittoria sulla Croazia. Città blindata e ...

Russiagate - Mueller incrimina 12 agenti di Mosca per hackeraggio - Casa Bianca ai Dem : 'Summit Trump-Putin ci sarà' : Dodici ufficiali dell'intelligence russa sono stati incriminati, negli Stati Uniti, per aver hackerato le email del Partito Democratico prima delle elezioni presidenziali di due anni fa. Lo ha ...

Russiagate non ferma summit Trump-Putin : 0.01 La Casa Bianca conferma il vertice di lunedì prossimo, 16 luglio, a Helsinki, capitale della Finlandia, tra il presidente Donald Trump e il capo del Cremlino, Vladimir Putin. Il summit avviene anche dopo l'incriminazione di 12 agenti russi per spionaggio. Lo speciale procuratore che indaga sul Russiagate, Robert Mueller, ha accusato il gruppo di russi di aver interferito nelle presidenziali americane del 2016. Ma Mosca nega con fermezza: ...

Russiagate - il procuratore Mueller incrimina 12 militari russi. I dem a Trump : "Annulla la visita da Putin" : Il procuratore speciale Robert Mueller. che guida l'inchiesta sul Russiagate, ha presentato incriminazioni per 12 cittadini russi, relative alle interferenze sul voto negli Usa. Si tratta di 12 militari russi considerati parte del servizio di intelligence militare di Mosca (Gru) e l'accusa avanzata dal procuratore speciale Mueller è di aver cospirato per effettuare violazioni informatiche ai danni dei democratici durante la campagna per ...