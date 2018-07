Pensioni 2018 | Pedretti Cgil critica l’ultima proposta di Brambilla e avverte Di

Blastingnews

: Vitalizi, Di Maio: “Dopo la Camera tocca a regioni e Senato. Poi taglieremo le pensioni d’oro sopra ai 4mila euro” - fattoquotidiano : Vitalizi, Di Maio: “Dopo la Camera tocca a regioni e Senato. Poi taglieremo le pensioni d’oro sopra ai 4mila euro” - ilfoglio_it : Le linee guida di @ferrarailgrasso per una opposizione paradossale. Manifesteremo per l’immediata applicazione del… - matteosalvinimi : ?? MAXI RETATA DI SPACCIATORI STRANIERI GRAZIE alla @poliziadistato per l’ottimo lavoro, e “grazie” ai buonisti che… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Le ultime novita' sulla prossima riforma delleriguardano ladimente del capitolo previdenziale della Lega, che in questi ultimi giorni sta facendo davvero molto discutere sui social e che ha fatto intervenire anche i sindacati al grido di lenon si toccano VIDEO. Lafatta dal Carroccio per voce disarebbe quella di un contributo di solidarieta' temporaneo da attuare non solo alled’oro, ma a tutte lein essere, anche se in modo proporzionale, con la sola eccezione delle minime minime e delle sociali. Sulla vicenda è intervenuto anche Ivan, segretario generale del Sindacato pensionati italiani della, il quale ha voluto lanciare un monito attraverso i suoi account social., toccare quelle d’oro potrebbe essere un boomerang Perlagrillina di tagliare le...