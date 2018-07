GEMMA GALGANI A TEMPTATION ISLAND 2018 Video | la dama agita le acque | le parole per Ida

GEMMA GALGANI a Temptation Island 2018/ Pronta a consolare Ida Platano... : Gemma Galgani sbarca a Temptation Island 2018 per consolare l'amica Ida Platano dalle scorribande di Riccardo. Ce la farà a consolare l'amica disperata? (Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e diretta seconda puntata : arriva GEMMA GALGANI - nuovo falò di confronto : Temptation Island 2018: coppie, Anticipazioni e diretta seconda puntata. arriva Gemma Galgani per consolare Ida Platano; nuovo confronto tra Oronzo e Valentina e nuovo falò(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 06:00:00 GMT)

Temptation Island - arriva GEMMA Galgani. Spunta il segreto del passato : 'Quando ero giovane...' : Gemma Galgani domani darà il supporto morale ad Ida di Temptation Island . In questi giorni la star di tanti programmi di Maria De Filippi ha fatto una rivelazione a Uomini e Donne Magazine: 'Quando ...

GEMMA GALGANI - la rivelazione sul matrimonio e l'ex marito : 'Lo accompagnavo a scuola' : Gemma Galgani, la dama più amata e seguita di Uomini e donne over, torna a parlare e lo fa rilasciando un'inedita intervista sulle pagine del Magazine della trasmissione di Maria De Filippi. Questa volta la dama non ha parlato del suo 'grande amore' Giorgio Manetti, ma ha voluto parlare del suo primo matrimonio. Gemma, infatti, si è sposata quando aveva soli vent'anni e il suo fidanzato era appena 19enne e andava ancora a scuola. La star di ...

GEMMA GALGANI racconta il suo (oscuro) passato : Gemma Galgani è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne, grazie soprattutto alla sua storia d’amore con Giorgio Manetti e agli accesi scontri con Tina Cipollari. Se del suo presente, dalla storia con il cavaliere toscano agli amori trovati nello studio del programma, si sa tutto, il pubblico conosce molto poco del suo passato. Oggi Gemma è single, ma diversi anni fa è stata sposata e ha avuto – sembra – ...

GEMMA GALGANI - il retroscena : "A vent'anni ho sposato un ragazzo benestante" : E' un libro aperto Gemma Galgani quando si parla del suo passato. A Uomini e Donne Magazine la dama svela il suo lato più romantico raccontando i dettagli del suo matrimonio...

Uomini e Donne - Trono Over : GEMMA GALGANI offesa sui social : Gemma Galgani di Uomini e Donne replica agli insulti ricevuti Scoppia una polemica sul profilo social di Gemma Galgani dove la dama del Trono Over di Uomini e Donne aggiorna quotidianamente i fan che la seguono con tanto affetto augurando loro di trascorrere una buona domenica. Fin qui tutto normale se non per qualche commento offensivo che ha portato l’ex compagna di Giorgio Masetti a rispondere per le rime. Una leonessa da tastiera si ...

UOMINI E DONNE/ GEMMA GALGANI risponde ad una fan che le suggerisce di rifarsi il naso (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani racconta i suoi primi anni da sposa e moglie: "Ero molto giovane, non lavoravo, lui andava ancora a scuola e.."(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 11:17:00 GMT)

GEMMA GALGANI : "Il mio passato da moglie giovane e innamorata" : Gemma Galgani, negli ultimi anni, protagonista delle trasmissioni di Maria De Filippi (domani, per esempio, darà il supporto morale ad Ida di 'Temptation island'), ha rivelato, ad 'Uomini e Donne Magazine', retroscena inediti del suo passato da moglie: Quando mi sono sposata ero molto innamorata ma anche molto giovane, avevo vent'anni e lui ne aveva diciannove. Avevo la macchina che mi aveva regalato mio padre per il matrimonio, mentre ...

Uomini e Donne/ GEMMA GALGANI e il passato da moglie : "Eravano giovani - lui andava a scuola" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani racconta i suoi primi anni da sposa e moglie: "Ero molto giovane, non lavoravo, lui andava ancora a scuola e.."(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ GEMMA GALGANI torna in tv e oggi si dice serena... (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani tornerà in studio anche se Giorgio Manetti confermerà il suo addio? Un'estate per decidere(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:42:00 GMT)

Uomini e Donne/ GEMMA GALGANI - decisione importante per la dama : ritorno in studio a rischio! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani tornerà in studio anche se Giorgio Manetti confermerà il suo addio? Un'estate per decidere(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Temptation Island 2018 - puntata del 16 luglio : due falò di confronto e l’arrivo di GEMMA Galgani : Temptation Island 2018 rinnova il suo appuntamento lunedì 16 luglio in prime time su canale 5. Molti colpi di scena e ben due falò di confronto per la coppie del reality delle tentazioni, oltre all’arrivo ormai risaputo, della Dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani! Ma andiamo per ordine. Temptation Island 2018: Oronzo e Valentina tornano insieme? Nuovo falò di confronto Molta carne al fuoco per la seconda puntata del reality più piccante ...

UOMINI E DONNE/ GEMMA GALGANI : "dedicato alle persone che...". Frecciatina a Giorgio Manetti? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti ha deciso di trascorrere l'estate lontano dal gossip e da Gemma Galgani in attesa della fatidica decisione(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 13:04:00 GMT)