Commissione Ue | Condividiamo l' urgenza sui migranti espressa da Conte | a breve la

(Di lunedì 16 luglio 2018) "Confermiamo di avere ricevuto la lettera del premierche è stata indirizzata ai presidenti Tusk e Juncker. Nella lettera chiede di dare attuazione immediata alle conclusioni raggiunte al Consiglio europeo e arisponderemo". Lo ha detto il portavoce dellaeuropea Margaritis Schinas, a proposito della lettera del premier italiano sulla questione. "In generale e senza entrare nei dettagli - ha continuato -, lacondivide pienamente il senso died è impegnata nel dare seguito velocemente alle conclusioni raggiunte del Consiglio per quanto ci compete".Salvini: "Ue riconosca la Libia come un porto sicuro". "Dobbiamo cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri. C'è questa ipocrisia di fondo in Europa in base alla quale si danno soldi ai libici, si forniscono le motovedette e si addestra la Guardia ...