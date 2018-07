Alluvioni in Giappone | numerosi anziani morti | ora è il caldo a mietere vittime

Alluvioni in Giappone : oltre il 70% dei morti sono anziani - ora è il caldo a mietere vittime : Secondo quanto emerso da un’indagine commissionata dall’agenzia Kyodo, il 70% delle vittime delle Alluvioni nel Giappone centro occidentale, era costituito da persone anziane: tra i 171 morti identificati fino ad ora, 118 avevano più di 60 anni, inclusi 44 ultra ottantenni e ultra novantenni. Molte persone vivevano da sole, rileva la ricerca, e hanno avuto difficoltà a evacuare le proprie abitazioni prima delle inondazioni, o ...

Alluvioni in Giappone fermano produzione automotive. Stop per Mitsubishi - Mazda e Daihatsu : TOKYO - Le forti inondazioni che hanno colpito il Giappone, stanno creando non pochi problemi - oltre che alla popolazione - anche al sistema industriale del Paese, compreso il settore automotive....

I morti nelle Alluvioni in Giappone sono 199 : Il numero di persone morte in seguito alle intense piogge nel Giappone centro-occidentale, che hanno poi provocato alluvioni e frane, è salito a 199. Ci sono anche decine di dispersi: lo ha fatto sapere un portavoce del governo giovedì 12 The post I morti nelle alluvioni in Giappone sono 199 appeared first on Il Post.

Alluvioni in Giappone : 199 morti e decine di dispersi - nuove evacuazioni a Fukuyama : E’ salito a 199 vittime il bilancio delle frane e inondazioni che hanno colpito il Giappone occidentale, secondo quanto riferito Yoshihide Suga, portavoce del governo. Oltre ai morti accertati, le autorità riferiscono di non avere notizie di decine di persone, circa sessanta secondo i media locali. Migliaia di abitanti sono alloggiati in rifugi pubblici, altri sono stati accolti dai parenti. Secondo il Ministero della Salute oltre 244 mila ...

Alluvioni in Giappone : il premier in visita nelle zone colpite - “promuoveremo una ricostruzione veloce” : Il premier Shinzo Abe ha visitato le zone colpite dall’alluvione nell’ovest del Giappone: il premier ha annullato un viaggio in Europa e in Medio oriente, ed è arrivato a Okayama, una delle prefetture più devastate dalle piogge torrenziali. Sono ancora 10mila le persone evacuate. “Valuteremo le necessità delle vittime e promuoveremo una ricostruzione veloce“, ha dichiarato il premier. L'articolo Alluvioni in Giappone: il ...

Piogge record - Alluvioni e frane : almeno 176 morti e 60 dispersi in Giappone - ora è allarme caldo [GALLERY] : 1/21 AFP/LaPresse ...

