Usa-Russia | presidente Colombia | Trump convinca Putin a isolare il Venezuela di Maduro

Mondiali 2018 Russia - Belgio-Inghilterra : Alderweireld nega il gol 'Mondiale' a Dier - poi gli chiede scUsa : Compagni di club per una stagione, ma poi quando c'è di mezzo il Mondiale, e si vestono le maglie delle rispettive nazionali, ognuno per la sua strada. Ognuno fa il suo interesse. Ce l'hanno ...

Perché Trump accUsa Merkel di essere 'prigioniera' della Russia : Gli osservatori più attenti descrivono Trump come il venditore porta-a-porta di gas americano più intraprendente del mondo. E conoscendo il suo passato di businessman disinvolto e il suo motto, '...

Mondiali 2018 Russia - è più forte Messi o Cristiano Ronaldo? Coppia russa divorzia a caUsa loro : Una storia che non vede alla fine alcun vincitore, né tra la Coppia che ha interrotto la sua relazione e né tra i due giocatori che hanno visto sfumare il sogno di diventare campioni del Mondo alla ...

Usa : agente Fbi rimosso da inchiesta 'Russiagate' testimonia davanti al Congresso : ... ha testimoniato giovedì 12 luglio davanti al Congresso respingendo le accuse rivolte dai repubblicani sulla faziosità politica all'interno dell'Fbi. L'agente, che nel frattempo è stato rimosso dall'...

Ex ambasciatore Usa : ha fatto più danni alla NATO Trump che la Russia - : Donald Trump in un anno e mezzo ha danneggiato la NATO più di quanto hanno fatto l'URSS prima e la Russia poi in settanta anni. Lo ha scritto in Twitter l'ex ambasciatore americano in Russia Michael ...

Trump vs Alleati “Usa fuori da Nato se non pagate!”/ Scontro con Merkel : “finanziate la Russia - inaccettabile” : Trump minaccia gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:13:00 GMT)

Nato - Trump “Germania prigioniera della Russia”/ Scontro Usa-alleati Ue : Stoltenberg - “aumento spese Difesa” : Nato, Trump contro alleati: "Inadempienti rimborseranno Usa". Vigilia di fuoco in vista del vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 12:55:00 GMT)

Incredibile a Russia 2018 - le stelle del Belgio accUsano la Francia : “sono l’anti-calcio” - atteggiamento ridicolo : Thibaut Courtois ed Eden Hazard tra gli accusatori della Francia, prima finalista del Mondiale russo dopo aver sconfitto il Belgio Thibaut Courtois ed Eden Hazard, stelle della nazionale belga, erano furiosi sull’approccio calcistico della Francia dopo la sconfitta per 1-0 nella semifinale della Coppa del Mondo in Russia. “La Francia ha giocato l’anti-calcio'”, ha detto Courtois al quotidiano belga “Het ...

Mondiali Russia 2018 – ‘La Nazionale di Cherchesov inala ammoniaca’ - la clamorosa accUsa della stampa tedesca : Secondo quanto riferito dalla Bild, la Nazionale russa avrebbe inalato ammoniaca durante le gare con Spagna e Croazia Accuse di doping arrivano dalla stampa tedesca nei confronti della Russia, colpevole secondo la Bild di aver inalato ammoniaca durante le gare contro Spagna e Croazia. AFP PHOTO / EMMANUEL DUNAND Alcune immagini diffuse dal quotidiano teutonico mostrano Golovin e Kutepov annusare la propria mano nel corso dei due match, un ...

Volley - Nations League 2018 : Francia-Russia in Finale - Boyer show contro gli Usa. Brasile affondato dai Campioni d’Europa : Francia-Russia sarà la Finale della Nations League 2018 di Volley maschile. Domani le due squadre si affronteranno a Lille per la conquista della prima edizione del prestigioso torneo internazionale, erede della World League. Oggi due accese semifinali hanno premiato i padroni di casa e i Campioni d’Europa, capaci di sconfiggere rispettivamente gli USA e il Brasile. Francia vs USA 3-2 (25-18; 25-17; 23-25; 24-26; 15-13) Partita ...

Volley - Nations League 2018 : Francia-Usa e Russia-Brasile in semifinale. Show di Ngapeth e Mikhaylov : Francia-USA e Russia-Brasile saranno le semifinali della Nations League 2018 di Volley maschile. A Lille (Francia) si è conclusa la fase a gironi della Final Six che ha premiato le migliori quattro squadre, ora pronte a contendersi il titolo nel weekend. POOL A: Francia vs Serbia 3-0 (25-19; 25-18; 25-17) I padroni di casa vincono nettamente lo spareggio e chiudono il girone al primo posto. Prestazione sopra le righe della stella Earvin ...

Dazi - Russia : imposte da 25 a 40% su alcuni prodotti Usa - : questa la risposta di Mosca alle mosse di Trump su alluminio ed acciaio. Le imposte riguarderanno, tra gli altri, macchinari per la costruzione delle strade, alcune attrezzature del settore degli ...

Dazi - la Russia scende in campo contro il Made in Usa : La Russia scende in campo contro i Dazi su alluminio e acciaio imposti dagli Stati Uniti. Il Ministro dell'Economia Maxim Oreshkin ha annunciato l'imposizione di tariffe che vanno dal 25% al 40% su