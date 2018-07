Le ultime notizie sulle 2 navi Frontex ormeggiate al largo di Pozzallo | aggiornamento

JESI - ANZIANA MORTA : NON È OMICIDIO-TENTATO SUICIDIO?/ ultime notizie : nessun segno di coltellate : JESI , anziano uccide la moglie e tenta il suicidio: è grave. Ultime notizie : l'allarme dato dai vicini, ma la macabra scoperta è stata fatta dal figlio della coppia(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:45:00 GMT)

MIGRANTI A POZZALLO : ANCHE GERMANIA NE ACCOGLIERÀ 50/ ultime notizie : Praga accusa Conte - M5s lo applaude : 450 MIGRANTI a POZZALLO , Ultime notizie : Conte , "50 a GERMANIA , 100 a Francia e Malta". Premier Repubblica Ceca: "Italia ci porta verso l'inferno, noi di Visegrad non ci stiamo"(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:21:00 GMT)

GETTA CANE IN MARE CON PIETRA AL COLLO : SI LIBERA E SI SALVA/ ultime notizie : la versione del proprietario : GETTA CANE in acqua con una PIETRA al COLLO: non voleva fare il bagno. Trapani, denunciato il proprietario. Il povero animale è riuscito a LIBERArsi e a raggiungere la riva(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:13:00 GMT)