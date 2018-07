Il giorno di Francia-Croazia | finale dei Mondiali in Russia

Russia 2018 : è il giorno della finale tra Francia e Croazia - ore 17 - : ROMA " L'ultimo atto dei Mondiali di Russia 2018 sta per andare in scena. Davanti ai 78.000 tifosi dello Stadio Luniki di Mosca, Francia e Croazia si affronteranno per contendersi la Coppa del Mondo. La squadra di Deschamps si presenta all'appuntamento cruciale con tutti i favori del pronostico, come si legge in una nota Stanleybet: i Bleus hanno vinto tutte le partite del loro mondiale ...

Tour de France - nuovi scossoni in classifica generale alla vigilia di una tappa dal sapore leggendario sul pavè della Roubaix nel giorno della finale Mondiale Francia-Croazia : Tour de France, ecco la nuova classifica generale alla vigilia della tappa sul pavè della Roubaix L’ottava tappa del Tour de France con l’arrivo a Amiens Métropole s’è conclusa con la doppietta in volata dell’olandese Dylan Gronewegen, che in un parterre deluxe ha anticipato sulla linea del traguardo niente popò di meno che – in ordine – Greipel, Gaviria e Sagan. Il campione del mondo slovacco si ...

Ventimiglia - ‘border crossing’ alla frontiera tra Italia e Francia per chiedere il permesso di soggiorno europeo : “Siamo qui per mandare un messaggio forte contro le politiche disumane della ‘Fortezza Europa‘ e del governo di Salvini, che causano la morte di migliaia di persone nel deserto e nel Mediterraneo”. Si sono presentati in un centinaio di fronte alla polizia di frontiera schierata alla frontiera tra Italia e Francia di Ventimiglia. “Abbiamo voluto lanciare il corteo che domani attraverserà queste strade per chiedere un permesso di soggiorno ...