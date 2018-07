Formula E | Bird verso il Titolo di vice-campione

Formula E 2018 - EPrix New York - Bird : 'siamo pronti - daremo il massimo' - : GUANTO DI SFIDA A New York andrà in scena il faccia a faccia tra il britannico Sam Bird e il francese Jean-Éric Vergne per la conquista del titolo di campione di Formula E 2018 . Sam Bird e DS Virgin ...

Formula E : Bird e DS Virgin a podio a Zurigo : Con il secondo posto all’E-Prix di Zurigo, Sam Bird arriva quasi a dimezzare il gap dal leader del campionato Jean-Éric Vergne. Alla vigilia delle due ultime gare di New York che nel 2017 l’hanno visto protagonista di una doppietta, questo risultato porta il pilota DS Virgin Racing a 23 punti dal leader, con il team […] L'articolo Formula E: Bird e DS Virgin a podio a Zurigo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Zurigo Formula E - vince Di Grassi. Sorride Bird - 2° - che ora bracca Vergne : Prima vittoria stagionale in Formula E per Lucas Di Grassi , Audi, . Il brasiliano campione in carica vince a Zurigo il terzultimo appuntamento della serie iridata per monoposto elettriche sotto gli ...