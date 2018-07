10 consigli per sviluppare l' intelligenza dei vostri figli

Caldo e alimentazione : i consigli dello chef per combattere l’afa a tavola : Come combattere il Caldo estivo? Un aiuto arriva sicuramente da una sana, bilanciata e corretta alimentazione: lo chef Alessandro Circiello ha stilato per l’Adnkronos dieci consigli per affrontare al meglio le alte temperature. Bere più acqua – Il nostro organismo è composto per circa il 70% da acqua e necessita di circa 3 litri d’acqua al giorno: un litro e mezzo viene introdotto con ciò che mangiamo e il restante litro e ...

Il consigliere regionale Bona propone l'istituzione della Zes per il Vco : Per queste e molte altre ragioni ora il Piemonte è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità davanti ad una scelta che avrà ripercussioni sulla vita di molti cittadini ma anche sull'economia ...

Caldo - colpi di calore in agguato : 7 consigli per difendersi : Il grande Caldo è arrivato, milioni di italiani affollano le spiagge, con la voglia di relax, sole e sport all’aperto, ma tanti restano nelle città roventi. Su tutti incombe il rischio, spesso sottovalutato, di incorrere in un colpo di calore, tanto negli adulti quanto nei bambini. Per godersi la stagione estiva in tutta tranquillità, ecco una serie di consigli, forniti da Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, in collaborazione ...

COLPI DI CALORE IN ESTATE/ Trucchi e consigli per evitarli : il drink che rinfresca e dice no alla cellulite : ESTATE, COLPI di CALORE, bevande, cibo, e indumenti: tre piccole regole da seguire per evitare insolazioni. Ecco come divertirsi all'aria aperta, senza stare male(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:57:00 GMT)

Riunione del consiglio di Stato per la soluzione dei problemi del budge del governo centrale : ... al fine di rendere più efficace la politica finanziaria attiva; al contempo, è stata presa la decisione di creare delle nuove zone sperimentali dell'e-commerce transfrontaliero, così da continuare a ...

Il consigliere comunale del PD a Messina - Libero Gioveni interviene sulle spettanze per gli scrutatori : Il consigliere comunale Libero Gioveni, interviene in riferimento ai soliti ritardi nel pagamento delle spettanze economiche per gli scrutatori e i presidenti di seggio che sono stati impegnati nelle ...

Ondate di calore/prevista la fase di disagio per sabato 14 e domenica 15 luglio. I consigli della protezione civile : UMWEB, Perugia. Per il prossimo fine settimana sono previste temperature massime percepite di 34 gradi, per cui è dichiarata attivata la fase di disagio , Livello 2, sia per sabato 14 che per domenica ...

Marco Fantini - video hot nudo su Instagram : "Sto molto male"/ Il consiglio del web : "Lascia i social per ora" : Marco Fantini, il video hot dell'ex tronista di Uomini e Donne finisce su Instagram. Beatrice Valli spiega l'accaduto mentre l'ex tronista ritrova il sorriso con la figlia Bianca.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:05:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Governo-Ue - svolta nei rapporti? consiglio Bruxelles - per il 30% è fallimento per Conte : SONDAGGI POLITICI elettorali, le ultime intenzioni di voto: M5s-Lega al 57%, il Governo annienta le opposizioni di Pd e Forza Italia relegate sotto il 25% entrambe. Tutte le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Listeria - dalla cottura alla pulizia : 10 consigli per evitare il contagio : Adottare buone prassi igieniche aiuta a non contrarre la malattia. Ecco quali sono Listeria, richiamato lotto di prosciutto cotto Fiorucci Listeria monocytogenes, cos'è e come proteggersi

Milan - il consiglio d'amministrazione salta per mancanza del quorum : I quattro consiglieri vicini a Yonghong Li non si sono presentati e così i sindaci del CDA hanno convocato per il 21 luglio l'assemblea dei soci che discuterà del nuovo assetto del Consiglio

Giuseppe Conte - presidente del consiglio dei ministri - : 'Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti - ... : Il primo ministro italiano, avvocato Giuseppe Conte, in una nota su Facebook specifica : 'Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Trapani. ...

Bambini e Web : 10 consigli di Cynny per una navigazione più sicura : Un bimbo su cinque entra in contatto con uno smartphone già nel primo anno di vita e fra i 3 e i 5 anni, l’80% è in grado di usarlo. Ma cosa facciamo per filtrare i contenuti e proteggere i dati personali dei minori? La soluzione totale si chiama MorphCast® I genitori lo sanno: l’età in cui avvengono le prime esperienze d’intrattenimento attraverso uno smartphone o un tablet si sta abbassando sempre più. Un sondaggio condotto in Italia ...

Cistite d'estate : sintomi - rimedi naturali e consigli per cura e prevenzione : La Cistite è una comune e fastidiosa infezione alle vie urinarie che intacca la vescica. Causata nella stragrande maggioranza dei casi (85%) da infezioni batteriche a carico di un germe comunemente presente nell'ultimo tratto intestinale, l'Escherichia coli, soprattutto tra le donne, per ragioni anatomiche (l'uretra più corta, permette una più facile risalita di germi e batteri) tende a presentarsi più facilmente, specie d'estate. Il trattamento ...