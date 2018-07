Serie A | i risultati delle amichevoli di oggi | poker Chievo | Torino a valanga

Calendario Amichevoli/ Risultati Serie A : in campo 12 club tra cui Roma - Napoli - Inter! Il programma completo : Calendario Amichevoli: anche oggi sabato 14 luglio si torna in campo per i primi test match estivi. Riflettori puntati su 12 club di Serie A tra Inter, Roma e Napoli.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:29:00 GMT)

Amichevoli estive Serie A 2018 : calendario - date e risultati : La Serie A 2018/19 è pronta per ricominciare e gli affari del calciomercato stanno creando tante interesse attorno alle grandi e piccole squadre. La Juventus, campione d’Italia, sarà sempre la squadra da battere, a maggior ragione se dovesse arrivare a Torino una stella del firmamento mondiale come Cristiano Ronaldo. Roma, Napoli e Inter, sulla carta, le principali avversarie. Le neo promosse Empoli, Parma e Frosinone si rafforzeranno per ...

Softball - Serie A1 : i risultati della nona giornata - quarta di ritorno. Perdono una partita le seconde dei due gironi Caronno e Forlì : Si è completata nello scorso weekend la nona giornata, nonché quarta del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. La giornata ha visto soffrire particolarmente le formazioni più quotate: sia Bollate che Bussolengo hanno avuto le loro difficoltà, mentre la Sestese è riuscita a conquistare una vittoria contro Forlì. GIRONE A Collecchio-Saronno Collecchio vince entrambe le partite. La prima, più combattuta, vede le ...

Baseball - Serie A1 : UniopolSai Bologna sempre più prima in classifica - i risultati delle partite di venerdì : La Serie A1 di Baseball è andata in scena con le prime partite del weekend, ecco i risultati Nella prima serata del terzo turno di ritorno del campionato di Serie A1 Baseball, una inarrestabile UnipolSai Bologna, trascinata da capitan Alessandro Vaglio, sconfigge per 6-0 l’arrembante Città di Nettuno e consolida il primato. Vince in scioltezza il Rimini in trasferta a Padova, mentre la T&A San Marino riapre la corsa playoff, ...

Softball - Serie A1 : i risultati dell’ottava giornata - terza di ritorno. Bussolengo e Bollate ancora in marcia solitaria : Si è disputata nel weekend l’ottava giornata, terza del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. A differenza della settimana scorsa, non si è verificata nessuna reale sorpresa per quanto riguarda l’alta classifica. Nel girone A, Bollate continua a marciare indisturbata e imbattuta (è a quota 16 vittorie e 0 sconfitte); nel girone B, Bussolengo ricomincia a marciare spedita dopo la prima sconfitta occorsa ...

Baseball - Serie A1 : i risultati delle partite del sabato : I risultati delle partite del sabato del campionato italiano di Serie A1 di Baseball È senza fine la crisi di Recotech Padule e Angel Service Gruppo Secur Nettuno Baseball City. Le due squadre fanalino di coda perdono le prime partite dei due doubleheader di giornata contro UnipolSai Bologna e Tommasin Padova. I veneti vincono per 3-0 trascinati da Yohan Pino e dalle battute di Russo e Perdomo, i toscani invece si arrendono 23-0 alle ...

Baseball - Serie A1 : tutti i risultati delle partite del venerdì : Il secondo turno di ritorno del campionato italiano di Serie A1 di Baseball è andato in scena con i match del venerdì: ecco tutti i risultati Serata piena di emozioni per il campionato di Serie A1. Al Nino Cavalli il Parma Climariesce a piegare il Rimini con il punteggio di 3-2. Al Borghese andava in scena lo scontro playoff tra Città di Nettuno e San Marino che regala un finale incredibile, con la T&A che paga due errori ad un out dagli ...

Softball - Serie A1 : i risultati della settima giornata - seconda di ritorno. Nel Girone B Bussolengo perde l’imbattibilità - nel Girone A Bollate ancora imbattuta : Si è disputata nel weekend la settima giornata, seconda del Girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. Fa notizia la perdita dell’imbattibilità di Bussolengo, superata da Forlì nel secondo dei due match del fine settimana. Rischia parecchio anche Bollate, che si salva al penultimo inning del secondo match contro Collecchio. Di seguito i risultati dei due gironi: Girone A Nuoro-Saronno Una vittoria per parte nella ...

Baseball - Serie A1 : tutti i risultati della prima giornata di ritorno : La prima giornata di ritorno del campionato italiano di Serie A1: classifica, risultati e cronaca del sabato sera Tutto secondo copione per UnipolSai Bologna, che comunque non ha vita facile col Padova, Rimini, trascinato da un Nicola Garbella autore di 2 fuoricampo, e San Marino che firmano l’en-plein con la seconda vittoria del weekend nella prima giornata di ritorno. Il Nuova Città di Nettuno invece espugna il ‘Nino Cavalli’ ...

LIVE Palermo-Frosinone - Finale Serie B in DIRETTA : risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Palermo-Frosinone, Finale d’andata dei playoff di Serie B. Questa sera, al “Renzo Barbera” di Palermo, i rosanero ed i gialloazzurri si confronteranno in una sfida importante che varrà una fatta di “Serie A”. I siciliani reduci dal pareggio (1-1) e dal successo casalingo contro il Venezia di Pippo Inzaghi (dalla prossima stagione nuovo allenatore del Bologna) in ...

Risultati playoff Serie C/ Ritorno semifinali : il Siena raggiunge il Cosenza in finale! : Risultati playoff Serie C, Ritorno semifinali: all’ultimo secondo il Cosenza elimina il Sudtirol, al Massimino bisogna andare ai rigori dove il Siena ha la meglio sul Catania(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:07:00 GMT)

Risultati playoff Serie B/ Ritorno semifinali : Palermo e Frosinone volano in finale! : Risultati playoff Serie B: diretta gol live score delle partite di Ritorno delle semifinali. Il Palermo batte il Venezia e vola in finale, raggiunto dal Frosinone che elimina il Cittadella(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 22:45:00 GMT)

