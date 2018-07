“Una valigia più Ligera” | romantica epopea su Milano in scena nel cuore della città

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 luglio 2018) Ladi unache rinasce sarà inal Cortile delle armi del Castello Sforzesco, domenica 15 luglio. “Unapiù Ligera” è il titolo dello spettacolo teatrale del giornalista e scrittore Piero Colaprico che racconterà “ladel dopoguerra, la memoria che resta, la Ligera” (definizione gergalecriminalità organizzata). Gli attori-cantanti Valerio Bongiorno e Virginia Zini, i musicisti Guido Baldoni alla fisarmonica e Raffaele Kohler alla tromba, parteciperanno alla narrazione dei temi caldi che erano protagonisti – e forse lo sono ancora – del dopoguerra, come l’immigrazione, il lavoro e l’integrazione. Ma anche la malavita e i suoi intrecci e le lotte con i poteri forti. La pièce teatrale fa parterassegna per l’Estate Sforzesca, in collaborazione con Atir Teatro Ringhiera. Inoltre, due ospiti ...