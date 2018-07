: #Imu riforma catasto, boom case esenti - CyberNewsH24 : #Imu riforma catasto, boom case esenti - TelevideoRai101 : Imu riforma catasto, boom case esenti - ardovig : @orizzontescuola Che fine ha fatto l'obbligo di pagare l'#Imu, quello che Monti disse di non averci pensato mente f… -

L'Imu ridisegna il panorama catastale italiano. Secondo le ultime statistiche dell'Agenzia delle Entrate, dopo l'aumento già registrato nel 2016, lo scorso anno sono cresciuti del 3,2% gli immobili "non idonei a produrre reddito" e quindi non soggetti ad alcuna tassa, e dello 0,3% le abitazioni. Tra le abitazioni aumentano i villini non soggetti all'Imu prima casa (+1%), mentre diminuiscono le abitazioni signorili (-1,6%), le ville (-0,7%), i castelli e i palazzi di pregio (-0,8%), tutti soggetti all'imposta.(Di venerdì 13 luglio 2018)