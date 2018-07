X Factor 2018 | i primi dettagli sulle categorie assegnate ai giudici

Fedez - X Factor 2018/ Tra le risate di Asia Argento e il broncio di Mara Maionchi è già show : Giornata di lavoro per Fedez che oggi è sul set dei primi promo di X Factor 2018 in onda il prossimo settembre su Sky Uno tra risate, giochi e il broncio di Mara Maionchi (Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:35:00 GMT)

Camille Calbatera è la vera rivelazione di X Factor 2018 : In questa occasion gli artisti provenienti da tutto il mondo riceveranno gli 'Awards' Latini per l'Europa quale riconoscimento per la loro presenza nelle Chart Europee e si esibiranno dal vivo con i ...

X-Factor 2018 - Asia Argento non rinuncia al suo impegno nonostante il grave lutto : Asia Argento, nuova giudice dell'edizione di quest'anno di X-Factor, non ha rinunciato ai suoi impegni lavorativi nonostante il tragico lutto che l'ha colpita in questi giorni

X Factor 2018 : alle audizioni Asia Argento ringrazia il pubblico per il supporto dopo la morte di Bourdain : L'attrice, nuovo giudice del talent, partecipa alle audizioni del talent nonostante il lutto per la morte del suo compagno.

X Factor 2018 a Pesaro - bagno di folla per i quattro giudici : Pesaro, 10 giugno 2018 " bagno di folla per i quattro giudici di X Factor. La seconda giornata di audizioni si è aperta con il Red Carpet di Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Asia Argento , VIDEO ...

X Factor 2018 - i giudici si stringono intorno ad Asia Argento colpita dal grave lutto : “Il nostro giudice Asia Argento, nonostante stia vivendo un momento difficilissimo, ha scelto di essere presente oggi a Pesaro per il primo giorno di Audizioni. Tutta la squadra di #XF12 le è vicina e rispetta la sua scelta”. Con queste parole pubblicate su Twitter il programma informa i fan che Asia Argento sarebbe stata presente alla registrazione della prima puntata del talent di Sky Uno. 24 ore dopo la notizia della tragica morte ...

X Factor 2018 : Asia Argento in lutto per la morte di Anthony Bourdain non manca alla prima tappa di Audizioni : X Factor 2018 Asia Argento non ha perso soltanto un fidanzato, ma il suo amore, la sua roccia, il suo protettore. E’ così che ha ricordato Anthony Bourdain, morto suicida in una camera di albergo a Strasburgo due giorni fa, ventiquattro ore prima del debutto dell’attrice a X Factor 2018. La neo giurata, nonostante il lutto, non è voluta mancare alle Audizioni di Pesaro. Il nostro giudice @AsiaArgento, nonostante stia vivendo un ...

Levante/ Dopo l'addio a X-Factor torna sul palco da cantante (Wind Music Awards 2018) : Levante, Dopo l'addio a X Factor torna sul palcoscenico e lo fa stavolta da cantante. Con Mo e Diplo ha realizzato il nuovo progetto Stay Open. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:26:00 GMT)

X-Factor 2018 - scommesse sui nuovi giudici : Fedez favorito a 2 - 25 - esordio a 4 - 00 per Asia Argento : La nuova squadra dei giudici di X-Factor è pronta a debuttare dietro al bancone, in occasione delle audizioni di Pesaro in programma dal 9 all'11 giugno. La new entry di questa edizione è Asia Argento ...

