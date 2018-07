Tempation Island | Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno violato il regolamento Quali

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 luglio 2018) Ildi Temptationparla chiaro: i protagonisti non possono “spoilerare” alcunché prima della messa in onda delle puntate del già soprannominato “reality delle corna”. Questo significa che anche sui social network, dove è più difficile trattenersi tra selfie e stories, alcun riferimento allo stato attuale della coppia è ammesso: il rischio, altrimenti, è togliere l’effetto sorpresa ai telespettatori. Ebbene: Idapotrebbero averil. “Da contratto i ragazzi, una volta usciti dal programma, non possono pubblicare nulla sui social. Non possono farlo né se sono rimasti insieme, né se si sono lasciati. In aeroporto, in partenza per la Sardegna, prima dell’inizio delle registrazioni devono consegnare il cellulare”, ha precisato il conduttore del programma, Filippo Bisciglia, a Tvblog. La coppia nata sette mesi fa ...