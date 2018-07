Intossicazione a scuola | sequestrata azienda casearia di Vicoli | produttrice della

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Pescara - Svolta nelle indagini sull’alimentare degli oltre 200 alunni delle scuole di Pescara, finiti in ospedale con sintomi gastrointestinali provocati dal batterio Campylobacter. Dopo i riscontri positivi delle ultime ore nell’ambito degli accertamenti di Asl e Istituto Zooprofilattico, i carabinieri del Nas hanno eseguito il sequestro penale, a, su decretoProcura, di un’con annesso allevamento che produceva formaggi destinati alle mense scolastiche. Il titolare dell’è stato iscritto nel registro degli indagati. In particolare, il sequestro riguarda quattro capannoni per ricovero di circa 70 bovine da latte e un caseificiole, con diversi chili di prodotti lattiero caseari, fra cui caciotte: e proprio su una caciotta avariata si sono concentrate, nelle ultime settimane, le indagini. L’in questione, già ...