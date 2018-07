Francia-Belgio 1-0 | Mondiali 2018 | Umtiti trascina i Galletti in finale Belgio ko | a

oasport

(Di martedì 10 luglio 2018) Sarà laa giocarsi ladeidomenica a Mosca. È bastato un gol diper mandare ko il, battuto per 1-0 nella prima semi, a San Pietroburgo. Il miglior attacco della rassegna iridata non è bastato al cospetto di unasolida in difesa e quanto mai cinica. Ihanno saputo soffrire ma hanno serrato le fila e colpito al momento giusto, a inizio ripresa, quando il difensore del Barcellona ha trovato l’appuntamento con il gol, su calcio piazzato, come già era capitato a Varane con l’Uruguay. Solo così poteva decidersi una semiequilibrata, con il protagonista che non ti aspetti, in mezzo a tante stelle che hanno provato a brillare. Alnon è bastato Hazard, che a lungo ha fatto ballare la difesa francese. Ma i Diavoli Rossi non sono riusciti a concretizzare quanto costruito: appuntamento con la consacrazione ...