‘Ndrangheta | colpo ai clan di Rosarno | 31 fermi Droga per le piazze del Nord

(Di lunedì 9 luglio 2018) Cocaina dal Sudamerica e hashish dalla Spagna e dal Marocco. Quintali diche grazie alle cosche divenivano importate in Italia e finivano nelledi spaccio in Lombardia, Piemonte e Sicilia. È scattata stamattina all’alba l’operazione “Ares” della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gaetano Paci e del sostituto della Dda Adriana Sciglio, i carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di, estorsione, tentato omicidio, danneggiamenti e detenzione di armi. Trentuno persone sono state arrestate perché ritenute organiche delle cosche Cacciola e Grasso che hanno tentato di imporsi sulla scena criminale di, approfittando del momento in cui le storiche famiglie ritenute padrone del territorio, i Pesce e i ...