' Reparto chiuso per festa primario' | sospeso medico Ospedale del Mare

Napoli - c’è la festa del primario : Reparto chiuso a Ponticelli. Sospensioni e ispezioni dopo la denuncia dei Verdi : Bufera sull’Unità operativa complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale del Mare di Ponticelli ( Napoli ), che sarebbe stata chiusa venerdì notte in occasione di una festa organizzata per il neo primario . dopo la sospensione del medico in questione già comunicata ma in attesa di essere formalizzata, domani nel reparto è prevista un’ispezione. Tutto parte dalla denuncia del consigliere regionale dei Verdi , Francesco Emilio Borrelli, componente ...

