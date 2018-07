In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 luglio | Italia-Libia | nuovo patto per fermare chi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 luglio : Esce Dell’Utri - entra Pittella : Roma “Dell’Utri rischia di morire”. I giudici lo mandano a casa La Sorveglianza concede i domiciliari al fondatore di Forza Italia: “La patologia cardiaca si è aggravata” di Valeria Pacelli Peli superflui di Marco Travaglio Leggo sempre Michele Serra, perché siamo un po’ amici e perché lo trovo intelligente anche quando non lo condivido. Cioè quasi sempre, specialmente nell’ultima fase depresso-bartaliana (è tutto sbagliato, è tutto da ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 luglio : Il Senato fa melina per difendere i suoi vitalizi : “Sentiamo il Consiglio di Stato” : Due velocità vitalizi, ancora un intoppo. Casellati si mette di traverso Alla Camera è scaduto il termine per gli emendamenti. Ma il Senato è in alto mare: adesso sentirà Boeri e il Consiglio di Stato di Luca De Carolis Carroccio al cartoccio di Marco Travaglio Le indagini politiche, i processi politici e le sentenze politiche non esistono, dunque la Lega di Salvini ha torto marcio quando le evoca sull’ordinanza della Cassazione che ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 luglio : Intanto il Csm e l’Anm si schierano in difesa del Quirinale e della Procura di Genova : “Sono toni inaccettabili” : L’inchiesta “Attacco alla democrazia”. La Lega tira in mezzo il Colle I 49 milioni – Panico per il verdetto dei magistrati: Salvini incarica Giorgetti di scrivere una lettera per essere ricevuto al Quirinale di Ferruccio Sansa e Davide Vecchi Camicie rosso-nere di Marco Travaglio Come direbbe il nostro guru preferito, Quelo, c’è grossa crisi nel Giornale Unico dell’Apocalisse. Un mese fa, le mejo penne del bigoncio ci avevano ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 luglio : Salvini ridotto sul lastrico. “Bloccare 49 milioni ovunque essi siano” : Il caso La Cassazione contro la Lega: “Confiscare i soldi ovunque” Grana – I giudici motivano il sequestro dei 49 milioni della truffa di Bossi e Belsito. Ma nel frattempo il Carroccio si è sdoppiato e le casse sono vuote di Tommaso Rodano É saltato il tappo di Marco Travaglio In due mesi e mezzo, due sentenze di Corte d’Assise – Palermo sulla Trattativa e Caltanissetta nel Borsellino-quater – hanno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 luglio : Governo “di destra” fa cose di sinistra : meno precarietà e spot ai biscazzieri : Decreto dignità Di Maio si prende la scena: “Licenziamo il Jobs Act” Ok al testo. Stretta più forte sui contratti a termine. La parte fiscale (cara alla Lega) si sgonfia: mancavano le coperture di Carlo Di Foggia I fascisti rossi di Marco Travaglio In attesa di studiare nel dettaglio il primo decreto del Governo Conte, battezzato “Dignità” dal vicepremier Di Maio e varato ieri dal Consiglio dei ministri, abbiamo già la netta sensazione che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 luglio : Il vertice – Ecco come Conte e Moavero useranno le decisioni del Consiglio europeo : Il retroscena Così l’Italia utilizzerà l’accordo Ue: soldi, Ong e aiuti in Africa La strategia – Il premier Conte e il ministro degli Esteri Moavero useranno le conclusioni del Consiglio per coinvolgere gli altri Stati di Stefano Feltri e Carlo Tecce Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Boldrivoluzione. “Gli italiani, incluso chi ha votato 5Stelle per disperazione, si renderanno conto che a sinistra c’è fermento, che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 luglio : Libia - 500mila pronti a partire. Fico : “Non chiuderei porti a Ong” : Mediterraneo Open Arms verso Barcellona. Solo una nave Ong in zona Soccorsi – L’imbarcazione catalana salva altri 59 migranti, tra cui siriani e palestinesi, in acque libiche: “Da Tripoli non rispondono”. A Malta soltanto Seawatch3 di Cosimo Caridi e Andrea Palladino Meglio di niente di Marco Travaglio Ma abbiamo vinto o abbiamo perso? In una politica ridotta a derby calcistico, che scambia il vertice europeo per una partita dei ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 giugno : L’accordicchio Ue – Dublino resta - stretta sulle Ong : passa la linea dura : Bruxelles Migranti: non cambia nulla. L’Europa rimbalza l’Italia Accordo senza vincoli – Dopo la notte insonne a trattare, i 28 hanno mostrato soddisfazione soprattutto per l’unanimità espressa nella dichiarazione finale di Giampiero Gramaglia Tangentopoli, embè? di Marco Travaglio “Soldi a tutti i partiti”, “Ho pagato tutti i partiti”, “Mazzette a tutti da sempre”. Chi legge i titoli sull’interrogatorio fiume di Luca Parnasi, il ...

«Emozioni di un viaggio» - sabato in Edicola lo speciale sul Festival di Ravello : «Emozioni di un viaggio», la magia del Festival di Ravello. Sarà in edicola sabato con il Mattino un inserto speciale sul Festival 2018, giunto quest?anno alla 66esima...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 giugno : L’Ue ignora i migranti e Conte mette il primo veto dell’Italia : Bruxelles I migranti spaccano il vertice. E Conte blocca l’intesa Il premier italiano respinge l’approvazione del documento finale senza una soluzione condivisa sugli immigrati. Trattative notturne di Giampiero Gramaglia I pistola con la pistola di Marco Travaglio Mentre tutti i mejo cervelli del bigoncio si interrogano sui massimi sistemi per trovare un futuro alla sinistra e al Pd (che sono ormai un ossimoro), noi ci arrendiamo per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 giugno : Vitalizi : Fico taglia - Casellati si oppone - la Lega tira il freno : Non è finita Vitalizi, ecco il taglio di Fico. Ma ora c’è la grana Senato Tra due settimane la Camera vota la delibera. Casellati resiste: “Ho dubbi sulla norma” di Tommaso Rodano Radio Mafia di Marco Travaglio Il premier Conte e i 5Stelle possono fare due cose, dopo aver letto sul Fatto l’articolo di Antonella Mascali che riportava i commenti inferociti di alcuni mafiosi al 41-bis sulla nascita del nuovo governo. La prima è farsi belli: ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 giugno : Vitalizi - l’inizio della fine. Il taglio - stando ai primi calcoli - porterebbe a un risparmio di 30 milioni : Anti-Casta Vitalizi, ecco la delibera. Tagli per oltre 30 milioni Oggi nell’ufficio di presidenza della Camera Roberto Fico presenta il testo di Luca De Carolis L’Olimpiade dei cretini di Marco Travaglio Oltre a tutti i problemi che conosciamo – l’alleanza con Salvini, le scarse risorse per mantenere le promesse, la penuria di classe dirigente e democrazia interna, l’ostilità preconcetta dell’establishment che si butta a pesce sulla Lega ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 giugno : Amministrative ipotesi scissione nei dem. Il Pd sprofonda in Emilia e Toscana : Dopo la débâcle Ora Renzi cerca il sistema di gestire la scissione del Pd Psicodramma – Niente rinvii al 2019, il Congresso si farà subito. L’accelerazione, però, spinge anche i seguaci dell’ex premier verso la creazione di un nuovo soggetto politico di Wanda Marra #senzadivoi di Marco Travaglio Non so chi sia davvero Elena Ferrante. Ma so, dopo aver letto l’ultima sua rubrica sul Guardian, che oltreché una grande scrittrice, è ...