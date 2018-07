Romanina | scoperto deposito di generi alimentari scaduti

romadailynews

(Di sabato 7 luglio 2018) Gli agenti del VII Gruppo Tuscolano, durante alcuni controlli delle attività commerciali in zona, hannoe sequestrato circa 7 quintali di merci scadute all’interno di un vastoall’ingrosso di alimenti e bevande, sito in Via Ignazio Scimonelli.dalla Polizia Locale un vastoall’ingrosso diIl personale, nel corso delle verifiche terminate nel pomeriggio di ieri, ha rinvenuto all’interno del capannone centinaia di: bevande, spezie, pasta, riso. Molti di questi articoli sono risultati privi di regolare etichettatura. Parte della mercanzia, inoltre, è stata trovata stipata alla rinfusa, con confezioni aperte e poste direttamente sul pavimento. L’ispezione è proseguita nell’area adiacente il, dove sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie. ...