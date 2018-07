Inghilterra-Svezia 2-0 | Mondiali 2018 | Alli-Maguire | show dei Maestri! Ritorno in

oasport

(Di sabato 7 luglio 2018) L’vola in semifinale aidi calcio: i Maestri hanno sconfitto laper 2-0 e sono così tornati tra le quattro grandi del Pianeta per la terza volta nella loro storia, dopo il trionfo casalingo nel 1966 e il quarto posto nel 1990. La Nazionale dei Tre Leoni si è imposta con grande autorevolezza sui Vichinghi, grande rivelazione del torneo che però non sono riusciti a proseguire la loro magia nella rassegna iridata. Ora gli inglesi se la dovranno vedere contro la vincente del quarto di finale tra Croazia e Russia in programma questa sera. Southgate opta per un 3-1-4-2: Pickford tra i pali, difesa a tre con Walker, Stones,; Kane e Sterling davanti supportati da Young,, Lingard, Trippier e Henderson. Lasi schiera con un solidissimo 4-4-2: Ekdal, Forsbers, Claesson e Larsson provano a servire Toivonen e Berg, in difesa l’uomo ...