Di Maria al Napoli Ultime notizie | Sconcerti boccia il possibile colpo a sorpresa di De

Di Maria-Napoli - Sportmediaset : 'Arrivano conferme' : Dopo la ' bomba ' esplosa in mattinata arrivano le prime conferme sulla trattativa Napoli-PSG per Angel Di Maria . Sportmediaset conferma la notizia di mercato e descrive il fantasista argentino come '...

Calciomercato - il Napoli risponde alla Juventus : De Laurentiis piazza il colpo Di Maria : Con il probabilissimo arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo, il Napoli di De Laurentiis hanno piazzato un colpo di mercato sensazionale. Con un blitz proprio in questi minuti i partenopei hanno piazzato il colpo Angel Di Maria dal Psg. Ad ora non sono noti nè le cifre dell’affare e nè il compenso al forte argentino. Di Maria, 30 anni, forte talento ed ex Real Madrid, è reduce dal Mondiale deludente dell’Argentina di ...

Napoli - la denuncia di Maria Dolores : 'Ho il cancro - devo operarmi ma in ospedale niente anestesisti' : 'Si può morire di carcinoma maligno a Napoli nell'estate 2018? Sì, si può morire. Amici, aiutatemi: ho bisogno di voi'. Comincia così il drammatico post su Facebook di Maria Dolores Peduto, 55 anni, ...

Napoli - bomba di via Toledo : la guerra del racket all'ombra dei Mariano : Entrambi hanno trascorso una lunga detenzione e appartengono a una generazione camorristica che sembrava ormai affidata agli annali della cronaca. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato ...

Zè Maria : 'Ancelotti grande allenatore. Il Napoli per vincere ha preso il tecnico giusto' : Zé Maria, tecnico del KF Tirana, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com e RMC Sport durante un evento. Queste le sue parole: Il suo obiettivo è quello di tornare in Italia? 'In passato ho fatto degli errori, ma oggi dico che sto bene in Albania. Sono stato anche in Kenya, ora ...

Napoli - Ancelotti vuole Mariano Diaz : ... ancora e sempre, perché i sogni vivano: all'attacco con Callejon e con Milik , con Mertens e con Insigne , con Ounas e con chi altro verrà in Italia, in quel Napoli che si apre al mondo, lo scruta, ...

Di Maria al Napoli?/ L’argentino del Psg può essere il primo regalo ad Ancelotti : costo minimo 50 milioni.. : Angel Di Maria potrebbe essere il primo colpo di calciomercato del nuovo Napoli: l'argentino è stato allenato da Ancelotti per una stagione al Real Madrid, vincendo la Champions League(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:55:00 GMT)