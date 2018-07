Milan | accordo tra Kalinic e l’Atletico Madrid | ora arriva Zaza

Le Borse europee corrono dopo accordo Ue - Milan o +1 - 5% : Milano , 29 giu. , askanews, Borse europee toniche in mattinata, in recupero dopo le recenti perdite, spinte anche dall' accordo raggiunto nella notte a Bruxelles sui migranti. Maglia rosa a Piazza ...

Suso all'Inter? / Calciomercato - Candreva al Milan ma l'agente non è d'accordo! : Suso all'Inter? Calciomercato : clamoroso scambio col Milan dove potrebbe approdare uno tra Ivan Perisic, Antonio Candreva e Marcelo Brozovic. Trattativa in piedi o bautade?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:54:00 GMT)

Milan - accordo con il CNEGF : si punta allo sviluppo del calcio in Cina : Nella città di Sanya, in Cina, è stata ufficialmente lanciata l’attività AC Milan Soccer Campus, il piano di sviluppo di attività calcistiche per bambini targato AC Milan China e fortemente voluto dal CNEGF (la China Next Generation Education Foundation). L’evento di lancio è stato organizzato da China Next Generation Education Foundation (CNEGF), People’s Sport, People.cn […] L'articolo Milan, accordo con il CNEGF: si punta ...