L' Inter non prenderebbe Malcom a titolo definitivo per via della lista Champions

Atina/Gallinaro-Strada dissestata - i Comuni non Intervengono : ci pensano i residenti : 'In via Colle Maggio sembra di vivere in un altro mondo raccontano esasperati i residenti dove neppure in carrozza è possibile transitare su una strada a dir poco fatiscente che ormai è letteralmente ...

GIORGIO GABER/ La figlia Dalia : "Mio papà non era Interessato alla fama" (Techetechetè) : La puntata di Techetecheté in onda oggi, mercoledì 4 luglio, alle 20.35 su Rai1 dal titolo “Signor G e Signora” è dedicata a GIORGIO GABER e Ombretta Colli.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 21:35:00 GMT)

Bannon - Intervista a Libero : verso un mondo nuovo. 'L'Europa presto sparirà - ecco cosa diventerà l'Italia' : Donald Trump? Continuerà a difendere gli interessi Usa nel mondo, ma basta con la Guerra fredda alla Russia. Vladimir Putin? Un ex del Kgb che ha abbracciato la causa nazionale e la Chiesa ortodossa ...

Calciomercato - Lautaro Martinez all’Inter : “non vedo l’ora di iniziare” : “Sono pronto. Sono molto felice, abbiamo lavorato tanto per essere qui. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e non vedo l’ora di iniziare!. Sono le prime parole, a Inter Tv, di Lautaro Martinez, nuovo acquisto del club nerazzurro.” Aspetto – aggiunge Martinez – di adattarmi velocemente a un nuovo tipo di calcio per me. È molto diverso dal calcio argentino, ma credo che la Serie A sarà molto importante ...

Rifiuti : Campo (M5S) - pulizia litorali? Circolare non basta servono Interventi bonifica : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Ci sono coste siciliane che sono una vera e propria discarica. La Regione non può voltarsi dall’altra parte promettendo interventi spot, serve una massiccia operazione di bonifica. Per questa ragione, stiamo depositando un’interrogazione all’assessore Cordaro che incal

Esclusiva SportFair - Darmian non andrà alla Juventus : Inter più vicina : Matteo Darmian in procinto di tornare in Serie A dopo l’esperienza in Premier League, il terzino conteso da diversi club La Juventus, in questa fase di calciomercato, non sta trattando Matteo Darmian. Il terzino del Manchester United, è stato vicino al club bianconeri prima dell’arrivo di Cancelo, adesso però la pista si è improvvisamente raffreddata. Una cosa è certa, Darmian vuole tornare in Italia ed i suoi agenti stanno ...

Susanna Camusso : "Il decreto dignità? Va nella direzione giusta - ma non è un Intervento organico" : "Pur andando nella direzione giusta, non è un intervento organico. Tra gli annunci e la sostanza c'è molta differenza. Ci vuole altro per 'licenziare' il Jobs act". È quanto dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il segretario generale della Cgil Susanna Camusso, commentando le misure contenute nel dl dignità approvato dal Cdm.Per la leader sindacale,è "giusto introdurre le causali sui contratti a ...

Lobby - Nencini propone regolamento al Senato : ‘Portatori di Interessi non abbiano condanne contro pubblica amministrazione’ : “Questione di trasparenza”, spiegava due anni fa al fattoquotidiano.it. l’allora vice ministro alle Infrastrutture, Riccardo Nencini. Stupito dallo stupore suscitato dalla sua iniziativa di pubblicare – unico esponente del governo a farlo – l’agenda degli appuntamenti con i portatori di interessi (le cosiddette Lobby) dal giorno del suo insediamento al dicastero di Porta Pia. Oggi, da Senatore semplice, Nencini ha ripresentato il primo giorno ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - non è più un sogno. Ecco cifre e benefici per l'Intera Serie A : Cristiano Ronaldo non alzerà la Coppa del Mondo nemmeno quest'anno e, data l'età non proprio tenera per i canoni calcistici , 33 anni, , forse non sarà mai campione del mondo con la nazionale del ... la notizia-bomba che si rincorre da ieri nelle redazioni dei quotidiani sorprende in positivo, perché CR7, com’è noto l’attaccante del Real Madrid, sarebbe in trattativa con la famiglia Agnelli per passare alla Juventus. --Stando alle notizie che ...

Calciomercato Inter - contatto con l'agente di Darmian. Per Malcom non c'è l'intesa col Bordeaux : Nainggolan, de Vrij, Asamoah ma non solo, continua il lavoro dell'Inter sul mercato. Sempre a caccia dei rinforzi giusti da regalare a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione, la società ...

Diritto d'autore - Danti - Pd - : non è vero che il Parlamento Ue limiterà Internet ma solo la diffusione di materiale coperto da copyright : Città del Vaticano - L'agenzia dei vescovi, Sir, attraverso l'europarlamentare Nicola Danti , Pd, , che fa parte della commissione Mercato interno e protezione dei consumatori, spiega che la protesta ...

Intervista esclusiva a Lisa - vincitrice di Ora o Mai Più : “Sono una guerriera.. Il plagio? Non c’è! E’ da denuncia” : Intervista a AnnaLisa Panetta in arte Lisa “Sempre, Sempre quasi fino a diventare niente… solo amore se è amore questo buio a cui non ci si abitua mai, questa luce dell’anima, che nessuno può comprendere all’infuori di te…” Le ricordate queste parole? Come poterle dimenticare? Sono di un testo musicale meraviglioso cantate da un’artista strepitosa che è tornata prepotentemente alla ribalta grazie alla partecipazione del programma musicale Ora o ...

Non riesco a navigare su Internet dall’estero : Ho comprato la scheda Ho Mobile ma non va su internet all'estero. Che cosa fare se la scheda SIM non naviga su internet all'estero.

"L'immigrazione non è una emergenza". L'Intervento di Minniti sul Foglio "contro la fabbrica della paura" : "Il cuore della questione è che si è ormai accettata, anche nella comunicazione che su questo argomento gioca un ruolo chiave, l'equazione tra la parola immigrazione e la parola, appunto, emergenza". Ma l'immigrazione "non è una emergenza". Inizia così il lungo articolo di Marco Minniti, ex ministro dell'Interno nonché predecessore di Matteo Salvini al Viminale, pubblicato oggi da Il Foglio. Secondo Minniti, ...