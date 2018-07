Caso Skripal Novichok | c’è un nuovo avvelenamento nel Regno Unito

gqitalia

(Di giovedì 5 luglio 2018) A Salisbury da sabato è ricoverata in condizioni critiche una coppia di inglesi per intossicazione. I due, Charlie Rowley, 45 anni, e Dawn Sturgess, 44, si sono sentiti male nella loro casa di Amesbury, a una decina di chilometri da Salisbury. Inizialmente i medici avevano pensato a una dose di eroina o crack tagliata male, per poi sospettare in base ai sintomi un altro tipo di. Ieri sera, secondo quanto riporta il corrispondente da Londra del Corriere della Sera, è arrivata la conferma che si tratta di, l’agente chimico che a marzo aveva ridotto in fin di vita Yulia e Sergejscatenando ipotesi di un presunto attacco e forti tensioni diplomatiche tra Londra e Mosca. “Pista di indagine”, secondo gli investigatori, un collegamento tra i casi; però non escluderebbero una contaminazione accidentale. Nuovi dubbi e interrogativi dopo quelli dipanati ...