Vero l’appello di padre Alex Zanotelli per l’Africa? A quando risale realmente

(Di mercoledì 4 luglio 2018) In queste a non pochi sarà capitato di imbattersi nell'appello diper l'Africa su Facebook o anche su WhatsApp. In un clima pure reso torrido dalle nuova politica del Governo sull'immigrazione, è normale che siano in molti a chiedersi se quanto riportato dal religioso sia, anche perché sono pure in tanti a mettere in discussione pure la reale esistenza dell'artefice del messaggio. Chiariremo ogni dettaglio della nota e pure il periodo esatto in cui è partita la sua diffusione.Intanto, per chi non lo sapesseè un missionario italiano della comunità dei Comboniani. Per anni ha vissuto in Africa e tra le sue tantissime esperienze ha operato 8 anni in Sudan prestando "servizio" nel paese in piena guerra civile ma ha pure dato il suo aiuto nelle baraccopoli che attorniano Nairobi, la capitale del Kenya. Il religioso ha pure sposato la causa ...