Tom Dumoulin attacca la UCI | “Caso Froome gestito malissimo | i tifosi si allontaneranno

Tour de France 2018 : l’incognita Tom Dumoulin. Le fatiche del Giro potrebbero farsi sentire. Obiettivo tappe o classifica generale? : Al Tour de France 2018 ci sarà l’incognita legata a Tom Dumoulin, che potrebbe cambiare gli equilibri della corsa. Il 27enne olandese in questa stagione ha infatti deciso di correre sia il Giro che il Tour, ma resta da capire se nella Grande Boucle il capitano della Sunweb scelga di puntare tutto sulla classifica generale oppure abbia come Obiettivo primario quello di vincere una tappa. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di Dumoulin per ...

Tour de France 2018 : Tom Dumoulin sarà al via della Grande Boucle. L’olandese ha sciolto le proprie riserve : Alla fine Tom Dumoulin ci sarà. Il corridore olandese, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia 2018, ha sciolto le proprie riserve circa la propria partecipazione al Tour de France 2018, secondo quanto scrive il De Telegraaf. Pur sentendosi piuttosto stanco al termine della Corsa Rosa, dunque, il forte ciclista del Team Sunweb ha optato per cimentarsi nella corsa a tappe più importante e prestigiosa, che prenderà il via il 7 luglio con ...

Giro d'Italia - Tom Dumoulin : 'Non mi piacerebbe vincere in questo modo' : Se Chris dovesse perdere questo Giro sarebbe davvero molto negativo per il ciclismo' ha risposto Dumoulin alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo che un'eventuale squalifica del campione britannico ...

Giro d’Italia - Tom Dumoulin : 'Non mi piacerebbe vincere in questo modo' Video : Un anno dopo la sua prima vittoria in un grande Giro, Tom Dumoulin ha confermato di essere nell’elite del Ciclismo mondiale ma senza riuscire a bissare quel successo. Il campione olandese è sembrato avere il Giro d'Italia [Video] in mano quando Simon Yates è crollato sul Colle delle Finestre, ma si è dovuto inchinare alla prova di forza di Chris Froome, protagonista di una fuga solitaria da storia del ciclismo. Dumoulin ha comunque archiviato il ...

Giro d’Italia - Tom Dumoulin : 'Non mi piacerebbe vincere in questo modo' : Un anno dopo la sua prima vittoria in un grande Giro, Tom Dumoulin ha confermato di essere nell’elite del ciclismo mondiale ma senza riuscire a bissare quel successo. Il campione olandese è sembrato avere il Giro d'Italia in mano quando Simon Yates è crollato sul Colle delle Finestre, ma si è dovuto inchinare alla prova di forza di Chris Froome, protagonista di una fuga solitaria da storia del ciclismo. Dumoulin ha comunque archiviato il suo ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Vincere il Giro d’Italia per la squalifica di Froome? Non mi piace. Forse andrò al Tour…” : Tom Dumoulin non è riuscito a conquistare il secondo Giro d’Italia consecutivo. L’olandese si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Chris Froome, la maglia rosa gli è sfuggita per appena 46” ma deve ricordare che lo scorso anno si impose solo per 31 secondi nei confronti di Nairo Quintana. La Farfalla di Maastricht non attende però la sentenza sul caso salbutamolo che potrebbe portare a una squalifica di Chris ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Orgoglioso del secondo posto - non sempre si vince. Tornerò” : Tom Dumoulin ha chiuso al secondo posto la classifica generale, cedendo il passo a Chris Froome per appena 46″, non riuscendo così a bissare la vittoria ottenuta lo scorso anno. Il capitano del Team Sunweb ha detto ai microfoni Rai: “Sono felice ed orgoglioso del mio secondo posto, a volte si vince, altre, come quest’anno no. Sono contento del lavoro fatto con la squadra, tornerò al Giro“. Clicca qui per mettere “Mi ...

Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin - la conferma di un grande campione. Non era quello del 2017 - ha corso con coraggio e orgoglio : Tom Dumoulin si è confermato un grande campione al Giro d’Italia 2018. Il corridore olandese, dopo aver fatto sua la scorsa edizione, è stato in corsa fino all’ultimo per la Maglia Rosa anche quest’anno. Il sogno del bis è sfumato per 46” e si è dovuto arrendere alla superiorità di Chris Froome in queste ultime tappe. Il Giro del 27enne di Maastricht si è aperto con la vittoria nella cronometro di Gerusalemme ed è andato così ad indossare ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Ho dato tutto e non ho rimpianti. Chris Froome era imbattibile : onore al più forte” : Tom Dumoulin non è riuscito a ribaltare il Giro d’Italia 2018 nell’ultimo tappone alpino. La Farfalla di Maastricht, detentore del titolo, doveva recuperare 40” di distacco da Chris Froome che ieri era stato protagonista di un’impresa leggendaria con una fuga solitaria di 80 chilometri. L’olandese ha tentato due timidi scatti sulla salita che conduceva a Cervinia ma visibilmente non ne aveva più e si è dovuto ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin torna a sperare nella maglia rosa. Domani dovrà difendersi sul Colle delle Finestre - Cervinia più favorevole : “Ieri avevo detto che se avessi avuto le gambe volevo provarci. Le gambe giravano bene ed è stato un successo alla fine. Ci ho provato e finalmente, nell’arco di due settimane, son riuscito a fare la differenza in salita. Per la prima volta in questo Giro stono stato più forte di Yates. Vediamo ora come andranno le prossime due tappe”. Non può che essere soddisfatto Tom Dumoulin dopo la diciottesima tappa del Giro d’Italia, il capitano ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Avevo le gambe giuste! Per la prima volta meglio di Yates” : Tom Dumoulin è particolarmente soddisfatto per come si è sviluppata la tappa di oggi al Giro d’Italia 2018. L’olandese ha infatti risposto prontamente a Chris Froome e Domenico Pozzovivo, riaprendo tutti i discorsi per la conquista della maglia rosa vista la crisi patita da Simon Yates nel finale. La Farfalla di Maastricht ora è a 28” di distacco dal britannico, tutto si deciderà nelle ultime due tappe alpine. Queste le ...

Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin non è lo stesso del 2017. Difficile attaccare Yates in salita - ora l’obiettivo è la seconda posizione? : Guardando la classifica questa sera dopo la cronometro individuale, Tom Dumoulin potrebbe vedere se non evaporare quantomeno diminuire le proprie possibilità di vincere il Giro d’Italia 2018. Il corridore della Sunweb, vincitore della scorsa edizione, non è riuscito a guadagnare abbastanza su Simon Yates in maglia rosa e da qui in avanti la corsa si sposterà su un terreno più favorevole al britannico: le salite che caratterizzano le tappe ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della sedicesima tappa. Dominio di Rohan Dennis - Simon Yates consolida il primato - Tom Dumoulin sotto le aspettative : La seconda cronometro del Giro d’Italia 2018, 34,2 km da Trento a Rovereto, sorride all’australiano Rohan Dennis, che fa registrare il miglior tempo davanti al tedesco Tony Martin e all’olandese Tom Dumoulin. La Maglia Rosa resta saldamente sulle spalle del britannico Simon Yates, che ha difeso il proprio vantaggio in classifica. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della sedicesima tappa.-- pagelle ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Sono deluso - volevo guadagnare più tempo su Yates. Lotterò fino a Roma” : Tom Dumoulin era il grande favorito per la cronometro Trento-Rovereto al Giro d’Italia 2018, si era presentato al via per cercare di recuperare i 2’11” che lo separavano dalla maglia rosa Simon Yates ma non è riuscito a brillare come avrebbe voluto. Il Campione del Mondo di specialità ha rimontato poco più di un minuto e ora è a 56” dal britannico, si aspettava qualcosa in più dalla sua prestazione come ha dichiarato ai ...