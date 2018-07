La mia startup è fallita non ha fallito | c' è una bella differenza La

agi

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Questa è la storia triste, ma non troppo, di un giovane italiano che voleva conquistare il mondo. E a un certo punto pensava di potercela fare. Ce la poteva fare. Ma invece no. Questa è la storia di Ugo Parodi Giusino, che era il poster boy, il ragazzo immagine dell’innovazione nostrana. Quando si è cominciato a parlare di, nel 2008, lui aveva 26 anni, ed era il primo al nastro di partenza. Me lo ricordo bene: bello, simpatico, spigliato. Velocissimo. In una scantinato di Mondello, la località balneare dei palermitani, aveva fondato una società che aveva l’obiettivo di creare video virali, quando ancora questa parola non esisteva nel marketing. Oggi lo sanno tutti che sono i video che vengono condivisi attraverso i social molto rapidamente in modo da raggiungere il grande pubblico in fretta e a basso costo. Era unaidea ...