L' acqua santa contro il talento belga

Sms solidali per il sisma Centro Italia : approvati 3 milioni per la grotta sudatoria di acqua santa : Arriva l'ultima assegnazione della prima tranche dei fondi raccolti con gli sms inviati dagli Italia ni dopo il terremoto del Centro Italia . Il comitato dei Garanti ha deliberato a Roma lo scorso 12 ...

acqua santa Croce si ritira come sponsor per il GF 15 - #noalbullismo : Acqua Santa Croce si unisce alla catena di contestazioni sollevate dagli sponsor del GF 15. #noalbullismo è la campagna che vede uniti telespettatori e brand, che in seguito agli eventi avvenuti nella Casa puntano il dito contro la produzione e le dinamiche fra i concorrenti. Dopo Bellaoggi, Acqua Santa Croce ha deciso di fare quel passo in più e non limitarsi a prendere le distanze con una situazione “diventata inaccettabile”. Via ...