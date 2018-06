Deschamps | grandi nonostante errori

Deschamps - bastone e carota per la sua Francia : “siamo stati grandi ma…” : Didier Deschamps, ct della Francia, si è detto soddisfatto di quanto visto oggi contro l’Argentina anche se alcuni aspetti vanno di certo sistemati “E’ stata una grande partita. Abbiamo fatto degli evidenti errori andando sotto 2-1, ma siamo stati poi bravi a fare la cosa giusta. Sono molto contento per i giocatori”. Sono le parole in conferenza stampa dopo il successo per 4-3 contro l’Argentina negli ottavi ...