Sergio Costa | il ministro sui beni frutto di delitti ambientali | “Sequestrarli come

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa : “Vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici” : Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa rilancia la politica plastic free già avviata dal suo ministero, proponendo di vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici. Confermata anche la battaglia sull'acqua pubblica: "Per l'Italia l'acqua non è soggetta al mercato unico perché è bene comune".Continua a leggere

Sergio Costa - ministro dell’Ambiente : “Le priorità? Terra dei Fuochi e lotta alla corruzione” : Sergio Costa, neo-ministro dell'Ambiente fortemente voluto da Luigi Di Maio nel governo del cambiamento, illustra ai microfoni di Fanpage.it le priorità del suo dicastero: "Messa in sicurezza e bonifica della Terra dei Fuochi e dei Sim, creazione del deposito nazionale delle scorie nucleari e legge incisiva sulla corruzione per fermare le ecomafie".Continua a leggere

Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa lancia la Plastc Free Challenge : 'Liberiamo le istituzioni dalla plastica' : Il nuovo Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha lanciato una 'Challenge' perché si cominci a liberare le istituzioni dalla troppa plastica . La Plastic Free Challenge , #PFC, , sul modello della Ice ...

Le priorità del neo ministro dell'Ambiente Sergio Costa : ... garantire occupazione e formazione di qualità; affermare modelli sostenibili di produzione e consumo , "dematerializzare l'economia promuovendo meccanismi di economia circolare", . E proprio l'...

Il napoletano Sergio Costa al Ministero dell’Ambiente - Lopa : “La tutela e la salvaguardia del nostro Ambiente è soprattutto dimensione identitaria di una Nazione” : A nome di tutta la Consulta Nazionale dell’Agricoltura e del Dipartimento Nazionale Ambiente Agroalimentare e Turismo, auguro un buon lavoro al neo Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Con questa nomina è stato premiato l’impegno e la vicinanza al territorio. Un incarico importante per il Generale della Forestale con cui in questi anni abbiamo condiviso importanti iniziative di salvaguardia e tutela del territorio. Sono certo che saprà ...

Sergio Costa : “Sono un peones nei salotti buoni” : “Io sono un uomo di frontiera che scende nelle discariche, un ‘peones’ messo nei salotti buoni, anche se il ministero saprò farlo funzionare”. Così all’AdnKronos Sergio Costa, il nuovo ministro dell’Ambiente del Governo Lega-5S. Quello che dice di se stesso e del suo nuovo incarico alla guida del dicastero dell’Ambiente si può riassumere in una frase che non si stanca di ripetere: “Sono un servitore dello Stato”. “Sono un servitore dello Stato ...

Sergio Costa all’Ambiente - una nomina debole in ottica rinnovabili? Presto per dirlo : Non ci sono stati molti commenti – in effetti quasi nessuno – sulla nomina di Sergio Costa come ministro dell’Ambiente nel governo M5s-Lega. Questo è abbastanza normale – il ministero dell’Ambiente – più esattamente il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (MATTM) è un ministero con pochissimi poteri, principalmente dedicato a una vaga azione di “tutela” di varie cose. Nato nel 1983, al tempo del governo Craxi, ...

Chi è Sergio Costa - il nuovo ministro dell’Ambiente del governo M5s-Lega : Napoletano, classe 1959, laureato in Scienze Agrarie, con un master in diritto dell'Ambiente ed ex comandante regionale del Corpo Forestale fino al suo scioglimento, ecco chi è il generale Sergio Costa, il nuovo ministro dell'Ambiente del governo M5s-Lega già proposto da Luigi Di Maio durante la campagna elettorale.Continua a leggere

Il nuovo ministro dell'ambiente Sergio Costa ha guidato l'indagine sulla Terra dei Fuochi : Sergio Costa è nato a Napoli nel 1959. Si è laureato in Scienze Agrarie, con un master in Diritto dell'ambiente. Entrato nel Corpo Forestale, ne è diventato comandante regionale in Campania. Ed è in questo ruolo che all'inizio del Duemila ha guidato la sua indagine più famosa: quella sui rifiuti tossici inTerrati dal clan dei Casalesi nella cosiddetta Terra dei Fuochi, la piana agricola del Casertano al confine ...

Chi è Sergio Costa : dalla Terra dei Fuochi al Ministero dell’Ambiente : Sergio Costa è il nuovo Ministro dell’Ambiente: a indicare il suo nome per il dicastero di via Cristoforo Colombo era stato Luigi Di Maio già lo scorso febbraio. Generale di brigata dell’Arma dei Carabinieri e comandante della Regione Campania dei Carabinieri Forestali, Sergio Costa, classe 1959, è laureato in Scienze Agrarie con un master in Diritto dell’Ambiente. Ha contribuito a svelare la vicenda della Terra dei Fuochi nel ...