Pedro Alonso su Berlino ne La Casa di Carta 3 e 4 | “Nel cast grandi attori Uno spin-off?

La Casa di Carta 3 su Netflix a giugno 2019? L’attore Pedro Alonso e il creatore Álex Pina : “Saremo pronti!” : L'attesa per l'arrivo de La Casa di Carta 3 su Netflix è sempre più spasmodica: con la diffusione delle prime due parti della serie e l'annuncio di una terza in produzione, il pubblico di mezzo mondo che ha seguito le avventure surreali della banda di ra Pina tori della Zecca di Stato spagnola attende con ansia il seguito voluto dal gigante dello streaming in seguito all'inaspettato successo del prodotto. Smentita un'improbabile uscita entro ...

Il successo “incomprensibile” de La Casa di Carta secondo Pedro Alonso : “C’è un po’ di me in Berlino - lo adoro” : Mentre cresce l'attesa per la terza stagione de La Casa di Carta, che però contrariamente ai rumors trapelati negli ultimi giorni non sarà su Netflix prima del 2019, gli attori spagnoli protagonisti della serie, che hanno trovato un'enorme popolarità in mezzo mondo dopo il record di visualizzazioni in streaming, continuano ad interrogarsi sui fattori di un tale inaspettato successo. In occasione del festival cinematografico di Pollestres, ...