Cesare Paladino | suocero di Giuseppe Conte | è indagato per non aver versato 2

(Di venerdì 29 giugno 2018) Dal 2014 al 2018 avrebbe intascato la tassa di soggiorno destinata alle casse del Comune di Roma. Per questo il gip capitolino Giovanni Giorgianni, su richiesta della Procura, ha proceduto al sequestro preventivo di 2 milioni di euro nei confronti di, amministratore unico della società che gestisce il Grand Hotel Plaza, struttura a quattro stelle nella centralissima via del Corso, e "" dell'attuale premier. L'imprenditore è accusato di peculato. L'imprenditore, 77 anni, è il padre di Olivia, attuale compagna di. Come si legge sul Corriere della Sera, gli accertamenti della polizia municipale sono iniziati un anno fa con l'obiettivo di verificare se proprietari e gestori della delle strutture alberghiere e dei bed and breakfast versano nelle casse del Comune di Roma la tassa di soggiorno. Sarebbero una quarantina le ...