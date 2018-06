Stangata per il caro petrolio | aumenti a raffica sulle bollette

A luglio arriva la Stangata per le famiglie : forte aumento di luce e gas : Dal prossimo primo luglio la spesa per l'energia, per la famiglia tipo in tutela, registrerà un incremento del 6,5% per l'energia elettrica e dell'8,2% per il gas naturale. Lo fa sapere l'Autorità di ...

Inflazione +1 - 4% - Stangata per famiglie : Il tasso di Inflazione accelera all'1,4% a giugno determinando una maxi-stangata a carico delle famiglie italiane . A giugno - rileva l'Istat - l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera ...

Inflazione +1 - 4% - Stangata per famiglie : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Il tasso di Inflazione accelera all’1,4% a giugno determinando una maxi-stangata a carico delle famiglie italiane. A giugno – rileva l’Istat – l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’1,4% su base annua (in accelerazione rispetto al +1,0% di maggio). Secondo ...

Cessione Milan – Commisso interviene dopo la Stangata UEFA - c’è ancora speranza : “voglio chiudere - ma ad una condizione” : dopo la notizia dell’esclusione dall’Europa League da parte dell’UEFA, Rocco Commisso, magnate interessato all’acquisizione del Milan è tornato a parlare della possibilità di rilevare la società da Yonghong Li Nel pomeriggio di oggi, il Milan ha subito l’ennesimo schiaffo morale che rende il futuro rossonero davvero poco rassicurante. La società 7 volte Campione d’Europa si è vista, ironia della sorte, ...

Il Milan trema per la Stangata dell’Uefa : il club prova ad “intenerire” i tifosi con un messaggio social : Il Milan ha voluto mandare un messaggio social ai propri tifosi, per spiegare quanto di buono fatto nell’anno di gestione di Fassone Il Milan, come noto, è in attesa della stangata dell’Uefa in merito al Fair Play finanziario. Le voci di corridoio parlano della possibile esclusione dalle coppe europee e di una multa salata per non aver rispettato i paletti imposti dal massimo organo calcistico europeo. Il club rossonero, ha provato a ...

Impennata dei prezzi dei carburanti - Codacons : Stangata per le tasche dei consumatori italiani : L’Impennata dei prezzi dei carburanti determinerà una stangata per le tasche dei consumatori italiani, e non solo per la maggiore spesa legata ai rifornimenti: lo denuncia il Codacons che in una nota lancia l’allarme sui rincari dei listini specie sulla spesa alimentare e per le tariffe luce e gas. “Tra aumento dei costi di rifornimento e incremento dei listini al dettaglio per i prodotti trasportati, ogni famiglia italiana ...

Milan - pessimismo per la sentenza Uefa : si va verso una super Stangata! : Milan in ansia per la decisione dell’Uefa in merito alla partecipazione alle coppe, si profila una dura batosta per il club di Yonghong Li Il Milan attende con ansia di conoscere la sentenza dell’Uefa in merito alla ben nota questione economica rossonera. Le ultime indiscrezioni trapelate, parlano di una possibile batosta in arrivo per il club di proprietà (forse ancora per poco) di Yonghong Li. Secondo la ‘rosea’ ...

Momento nero per il Milan - novità shock sulla Stangata dell’Uefa : esclusione dalle coppe - maxi multa e rientro ‘condizionato’! L’unica speranza è Ricketts… : Yonghong Li continua a non riuscire a coprire le falle all’interno del Milan, ancora una volta ‘buca’ un pagamento, aiutato da Elliott: l’Uefa prepara la stangata Un Momento davvero nero quello che stanno vivendo i tanti tifosi del Milan. Una società gloriosa, distrutta dalle scelte di Silvio Berlusconi, il quale disse di aver messo il club in mani sicure, ma evidentemente così non è stato. La situazione del Milan è a dir ...

Frosinone-Palermo - ecco le decisioni del Giudice Sportivo : che Stangata per i ciociari : Il Giudice Sportivo ha omologato il risultato del campo, comminando però al Frosinone la sanzione di due gare a porte chiuse e 25.000 euro di ammenda Reclamo respinto e risultato omologato, Frosinone-Palermo resta valida, così come la promozione dei ciociari in serie A. Niente da fare dunque per i rosanero, che vedono dunque bocciato dal Giudice Sportivo il ricorso presentato dopo la sconfitta subita sabato allo Stirpe. Stadio che rimarrà chiuso ...

Celli : aumento strisce blu appare Stangata per i romani : Celli: se provvedimento in Aula voto contrario gruppo Lista Civica #RomaTornaRoma Roma – Di seguito il comunicato di Svetlana Celli, capogruppo in Campidoglio della Lista Civica #RomaTornaRoma. “La Giunta romana targata M5S ha deciso di passare alla storia come la più impopolare della città. Dopo i pasticci combinati sui collaboratori, i continui cambi al vertice delle aziende e in Giunta, arriva la decisione della maggioranza di ...

Airbnb - Stangata giapponese : rimossi l'80 per cento degli annunci : Mazzata per il colosso dell'home sharing. Entro la settimana prossima dovranno sparire dal portale tutte le offerte non in linea con la nuova normativa...

Fisco - Stangata per famiglie e imprese : 53 miliardi di euro a giugno. Imu/Tasi le più gravose : Una stangata che vale 53 miliardi di euro . Conto salato a giugno per gli italiani, che in attesa della 'flat tax' e della 'pace fiscale' dovranno tirare fuori questa cifra enorme e versarla nelle ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Stangata per il Bari : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 giugno 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Cristian Galano (Soc. Bari). b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED ...